Grêmio Grêmio demite o treinador do sub-20 antes do Gre-Nal decisivo

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Com 54% de aproveitamento, Fabiano Daitx acabou demitido do Grêmio sub-20 Foto: Angelo Pieretti/Grêmio Com 54% de aproveitamento Fabiano Daitx é demitido do Grêmio sub-20. (Foto: Angelo Pieretti/Grêmio) Foto: Angelo Pieretti/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grêmio oficializou nesta quinta-feira (17) o desligamento do técnico Fabiano Daitx do comando da equipe sub-20. A decisão veio após a derrota por 4 a 2 para o Cuiabá, ocorrida na quarta-feira (16), no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, pelo Campeonato Brasileiro da categoria. O próprio treinador reconheceu que “não tinha mais como segurar” sua permanência.

Com o resultado, o Tricolor Gaúcho estaciona na 17ª colocação, somando 17 pontos — apenas dois a mais que o Internacional, que abre a zona de rebaixamento. A última rodada será decisiva: o Grêmio encara o Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, enquanto o Inter recebe o Santos, em Porto Alegre. A permanência na elite sub-20 está em jogo.

Antes do encerramento do Brasileirão, a dupla Gre-Nal volta a se encontrar neste sábado (19), às 11 horas, no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, pela final do Campeonato Gaúcho sub-20. O Inter tem a vantagem do placar de 2 a 1 conquistado na ida. No clássico, o Grêmio será comandado pelo auxiliar Kauê Belmonte.

Fabiano Daitx chegou ao clube no fim de 2024, trazendo experiência do futebol do interior gaúcho. Seu primeiro grande desafio foi a Copa São Paulo de Futebol Jr. de 2025, onde levou o Grêmio até a semifinal, sendo eliminado pelo Corinthians.

Apesar do bom início, os recentes resultados comprometeram sua permanência. No fim, Fabiano deixou o Grêmio após 35 jogos, com 17 vitórias, seis empates e 12 derrotas, encerrando com 54%. de aproveitamento.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-demite-o-treinador-do-sub-20-antes-do-gre-nal-decisivo/

Grêmio demite o treinador do sub-20 antes do Gre-Nal decisivo

2025-07-17