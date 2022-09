Esporte Grêmio demite Roger Machado e anuncia retorno de Renato Portaluppi

Por Redação O Sul | 1 de setembro de 2022

O técnico chega a Porto Alegre, junto com o seu auxiliar técnico Alexandre Mendes, nos próximos dias. Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA O técnico chega a Porto Alegre, junto com o seu auxiliar técnico Alexandre Mendes, nos próximos dias. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

O Grêmio informou, no início da noite desta quinta-feira (1º), que Roger Machado deixou o comando técnico da equipe, juntamente com a sua comissão técnica. Para o cargo de treinador, o Grêmio anunciou a contratação de Renato Portaluppi. O treinador chega a Porto Alegre, junto com o seu auxiliar técnico Alexandre Mendes, nos próximos dias, e comandará a equipe no jogo contra o Vasco, dia 11 de setembro.

O Tricolor anunciou ainda que Denis Abrahão e Sérgio Vasques não exercem mais as respectivas funções de vice-presidente e diretor de futebol da equipe. “O Grêmio agradece o trabalho prestado por Roger, seus auxiliares, Denis e Sérgio durante o período em que estiveram à frente do futebol do clube, desejando-lhes sorte em seus próximos desafios”, diz o comunicado no site do clube.

A equipe gaúcha vive péssima fase na Série B e tem a volta à elite ameaçada, estando apenas três pontos acima do Londrina, quinto colocado, com 27 rodadas disputadas.

Renato chega para a sua quarta passagem no comando técnico do Grêmio. Durante os quatro anos e sete meses que esteve à frente da equipe principal do Tricolor, o ídolo do imortal conquistou os títulos da Copa do Brasil em 2016, Libertadores da América em 2017, Recopa Sul-Americana em 2018 e os títulos do Campeonato Gaúcho em 2018, 19 e 20 e da Recopa Gaúcha em 2019.

Números de Roger

Roger Machado foi anunciado em 14 de fevereiro deste ano. Nos quase 200 dias à frente do clube nesta passagem, comandou o time em 37 jogos. Foram 17 vitórias, 12 empates e oito derrotas, com 56,7% de aproveitamento. Foi campeão do Gauchão e da Recopa Gaúcha.

