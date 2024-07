Grêmio Grêmio derrota o Cruzeiro de Cachoeirinha por 1 a 0 em primeiro jogo das quartas de final do Gauchão Sub-17

22 de julho de 2024

Zagueiro Luis Eduardo (foto) anotou o gol da vitória Foto: Rodrigo Fatturi/Grêmio FBPA Zagueiro Luis Eduardo (foto) anotou o gol da vitória (Foto: Rodrigo Fatturi/Grêmio FBPA) Foto: Rodrigo Fatturi/Grêmio FBPA

O Grêmio abriu a disputa das quartas de final do Gauchão Sub-17 em vantagem. Atuando no jogo de ida na Arena Cruzeiro, em Cachoeirinha, o Tricolor bateu o Cruzeiro pelo placar de 1 a 0. O gol da vitória foi marcado pelo zagueiro Luis Eduardo.

A equipe comandada pelo técnico Itaqui venceu os donos da casa com gol anotado aos cinco minutos do segundo tempo. Após toque de Bernardo Tramontini por sobre a defesa, Luis Eduardo fez a conclusão de voleio com a perna direita dentro da área para mandar no canto esquerdo do goleiro adversário.

O jogo de volta ocorre no sábado (27), às 10h, em Eldorado do Sul, e garantirá a vaga nas semifinais do Gauchão. O próximo adversário sairá do duelo entre Juventude e Novo Hamburgo.

Escalação gremista: Gabriel Menegon; Hugo Henrique (Vitor Ramon), Luis Eduardo, Bernanrdo Tramontini e Enzo Garcia (Vacarem); Rogerio (Smiley) e Danillo; Arthur Souza (Leonardo Erig), Jeferson e Thuy (Guilherme Gomes); Arthur Rafael (Pedro Trojan).

Técnico: Itaqui.

Grêmio derrota o Cruzeiro de Cachoeirinha por 1 a 0 em primeiro jogo das quartas de final do Gauchão Sub-17

