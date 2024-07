Grêmio Grêmio vence o clássico Gre-Nal por 2 a 0 no Brasileirão Sub-20

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2024

Resultado deixa o Tricolor na quarta posição da tabela, com 25 pontos Foto: Guilherme Testa

Na tarde de sábado (20), no Estádio Airton Ferreira da Silva, no CFT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, a equipe Sub-20 do Grêmio venceu o Inter no clássico Gre-Nal por 2 a 0 em jogo atrasado válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da categoria. Os gols foram anotados por Cheron e Gabriel Mec, ambos no segundo tempo.

Com o resultado, a equipe comandada pelo técnico Airton Fagundes chega à quarta colocação na tabela, com 25 pontos em apenas 12 jogos, dois a menos que a maioria dos adversários.

Assim como em todo o clássico Gre-Nal, o jogo começou intenso, com muita pegada das duas equipes e poucas oportunidades nos primeiros 45 minutos.

A primeira chance foi do Grêmio aos 6 minutos. José Guilherme levou ao fundo de campo, pela esquerda, e cruzou com perfeição. Hiago subiu sozinho para cabecear, mas não conseguiu direcionar o arremate ao gol. A bola passou à direita da meta colorada.

Aos 14 minutos, João Lima lançou do campo de defesa e achou Riquelme entrando pela esquerda, atrás da zaga. O camisa 10 invadiu a área livre, mas chutou desviado na saída do goleiro Henrique Menke.

O jogo seguiu em ritmo alto e o Grêmio com maior posse de bola e bem postado no setor defensivo.

A única chegada com real perigo dos colorados na etapa inicial foi aos 35 minutos. Após jogada pela esquerda, Cleiton recebeu na marca de pênalti e fez o pivô para o centroavante Ricardo Mathias. Ele chegou batendo, mas pegou mal na bola, que passou à direita.

Aos 43 minutos, o Grêmio criou a última oportunidade antes do intervalo. Guga fez boa jogada pela esquerda, entrou na área e chutou sem ângulo para defesa do goleiro colorado.

O Tricolor retornou para o segundo tempo com uma modificação: Tiago entrou no lugar de Hiago.

Logo no primeiro minuto o time gremista chegou forte com Cheron. Ele recebeu na entrada da área e chutou rasteiro no canto direito. Henrique Menke se esticou todo e mandou a escanteio.

Aos 9 minutos, o Grêmio abriu o placar. Alysson cobrou falta de perna esquerda, ao lado da área, pela direita. A zaga do Inter ficou olhando e Cheron chegou de trás para meter a cabeça, na pequena área, sem chances para o goleiro.

Atrás do marcador, o Inter realizou três alterações para tentar reverter o resultado. Com a vantagem, o Grêmio tratou de administrar e aproveitar o desespero do adversário.

Aos 30 minutos, brilhou a estrela do técnico Airton Fagundes. No minuto anterior, ele havia colocado Gabriel Mec e Wesley Costa nas vagas de Guga e José Guilherme respectivamente. Em sua primeira participação no jogo, a jovem promessa gremista ampliou o marcador: Igor cruzou da direita no meio da área, e Gabriel Mec veio de trás para bater de chapa, pelo meio das pernas do goleiro colorado.

Antes do término da partida, ainda entraram Nathan e Vini Ferraz nas vagas de Athos e Alysson. Na próxima quarta-feira (24), o Grêmio enfrenta o Goiás, às 15h, no CT da equipe esmeraldina.

