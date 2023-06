Esporte Grêmio derrota o Internacional na estreia da Copa Criciúma Sub-17

25 de junho de 2023

(Foto: Caio Marcelo/divulgação)

O Grêmio venceu o clássico Grenal na estreia da Copa Criciúma Sub-17, por 1 a 0. O gol da vitória foi anotado por Juninho, aos 35 minutos do primeiro tempo. O duelo entre as duas equipes foi no Estádio Cocal do Sul, em Santa Catarina.

O time comandado pelo técnico Ruimar Kunzel está na liderança do grupo 1, com três pontos somados. Nesta nesta segunda-feira (26), o Tricolor encara o Sport Recife, às 14h, no CT do Criciúma, pela segunda rodada.

Em outra categoria, o Tricolor segue com 100% de aproveitamento na disputa da Copa FGF – Troféu Rei Pelé. Fora de casa, o Sub-20 derrotou o São Borja pelo placar de 2 a 0 neste domingo. Os gols da vitória gremista, na partida válida pela segunda rodada, foram anotados por João Lima e Lucas Caniggia.

Os gols foram marcados na etapa inicial. Aos nove minutos, Adryel fez a cobrança de falta lateral pela esquerda na segunda trave. João Lima ganhou pelo alto para cabecear por cobertura e vencer o goleiro adversário.

Aos 34 minutos, Caio Araújo recebeu no fundo do campo pelo lado canhoto e fez o cruzamento. Kaick veio na velocidade pelo centro para dar um toque na bola e ser derrubado dentro da área. No minuto seguinte, Lucas Caniggia fez a cobrança de perna direita, cruzado, para tirar o arqueiro da foto.

O Grêmio está na liderança isolada do Grupo C, com seis pontos em dois jogos. A equipe volta a atuar no dia 5 de julho (quarta-feira), quando receberá o Pelotas no CFT em Eldorado do Sul.

