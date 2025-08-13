Quarta-feira, 13 de agosto de 2025

Grêmio Grêmio desiste da contratação de Róger Guedes após impasse com o Al-Rayyan, do Catar

Por Redação O Sul | 13 de agosto de 2025

Marcelo Marques considerava Róger Guedes (foto) um reforço indiscutível, mas ainda pode investir em outras contratações nesta janela

Foto: Reprodução/Instagram

O Grêmio oficializou nesta quarta-feira (13) a desistência da contratação do atacante Róger Guedes, atualmente no Al-Rayyan, do Catar. A decisão foi tomada por Marcelo Marques, empresário e pré-candidato à presidência do clube, que seria o responsável por financiar a negociação. A diretoria gremista foi comunicada da retirada da proposta.

A desistência ocorreu devido à demora do Al-Rayyan em responder à oferta feita pelo Tricolor Gaúcho, que estava disposto até mesmo a aumentar a proposta inicial de 10 milhões de euros (cerca de R$ 63,2 milhões). O clube árabe considera Róger Guedes peça fundamental no elenco, apesar de buscar reforços ofensivos no mercado, como o uruguaio Brian Rodríguez, do América-MÉX.

Desde que chegou ao Catar, o ex-jogador de Palmeiras, Atlético-MG e Corinthians acumula números impressionantes: 65 jogos, 54 gols e 8 assistências.

Marcelo Marques, que em julho adquiriu a gestão da Arena do Grêmio e deve ser aclamado como próximo presidente do clube, via Róger Guedes como um reforço “indiscutível”, capaz de elevar o nível técnico do time. O Grêmio vive uma temporada difícil, com vice no Campeonato Gaúcho, eliminações precoces na Copa do Brasil e na Sul-Americana, além da luta contra o rebaixamento no Brasileirão.

Apesar da desistência, Marcelo Marques pode seguir investindo no clube nesta janela de transferências. A diretoria gremista tem como prioridade a contratação de um lateral-direito, um primeiro volante e um meia.

O mercado segue em movimento, e o Grêmio busca alternativas para reforçar o elenco e reagir na temporada. 

