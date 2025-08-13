Porto Alegre Publicado edital para empresas interessadas na instalação de painéis de led no Mercado Público de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 13 de agosto de 2025

A iniciativa visa a valorização do espaço público por meio da modernização dos painéis, contribuindo para a melhoria estética e funcional Foto: Alex Rocha/PMPA (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

Foi publicado no Diário Oficial de Porto Alegre o edital de pregão eletrônico 255/2025 para empresas interessadas em instalar, manter e explorar painéis de led com fins publicitários e institucionais no interior do Mercado Público Central de Porto Alegre.

A empresa deverá obrigatoriamente destinar cota mínima de tempo para conteúdos institucionais do Município de Porto Alegre, como campanhas de utilidade pública, ações culturais, informativas e de interesse coletivo. A sessão pública ocorrerá às 10h do dia 27 de agosto de 2025, neste site.

Permissão de uso

O edital prevê a assinatura de TPU (Termo de Permissão de Uso Oneroso) entre a Prefeitura e a empresa vencedora do pregão. A iniciativa visa a valorização do espaço público por meio da modernização dos painéis, contribuindo para a melhoria estética e funcional do entorno do Mercado Público.

Outro objetivo é proporcionar uma comunicação visual mais dinâmica e atrativa, além do fortalecimento da comunicação institucional e fomento à sustentabilidade financeira e atendimento às demandas tecnológicas.

