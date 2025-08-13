Quarta-feira, 13 de agosto de 2025

Porto Alegre Porto Alegre tem 17.234 casos confirmados de dengue em 2025

Por Redação O Sul | 13 de agosto de 2025

Arbovirose com maior importância epidemiológica no momento, a dengue soma 54.123 notificações de suspeitas até o final da semana epidemiológica 32

Foto: Pixabay
(Foto: Pixabay)

Porto Alegre tem 17.234 casos confirmados de dengue, com 24 óbitos registrados por causa da doença até 9 de agosto. Arbovirose com maior importância epidemiológica no momento, a dengue soma 54.123 notificações de suspeitas até o final da semana epidemiológica 32 – entre 29 de dezembro de 2024 e 9 de agosto deste ano. Em 2024, os números, respectivamente, foram de 36.485 notificações e 17.496 casos confirmados.

Casos de chikungunya confirmados somam três, todos importados, de pessoas com histórico de viagem ao Mato Grosso, entre as 13 notificações de suspeita recebidas pela vigilância epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde. A Diretoria de Vigilância em Saúde manterá a partir deste mês divulgação mensal dos casos de arboviroses.

Os dados estão sujeitos à revisão, foram atualizados na segunda-feira (11), e estão publicados no Boletim Epidemiológico publicado nesta quarta-feira (13), pela Diretoria de Vigilância em Saúde.

Óbitos

Em 2025, a vigilância epidemiológica confirmou 24 óbitos por dengue na cidade. As vítimas residiam nos bairros Vila Ipiranga, Jardim Leopoldina, Jardim São Pedro, Menino Deus, Santa Tereza, Parque Santa Fé, Cascata, Vila Jardim, Tristeza, Mont’ Serrat e Lomba do Pinheiro – com um óbito em cada bairro. No Jardim Itu, Ruben Berta, Jardim Sabará, Sarandi e Santa Rosa de Lima houve dois óbitos em cada bairro. No Passo das Pedras foram confirmados três óbitos de pessoas residentes. As 24 pessoas tinham comorbidades.

Infestação do mosquito

Neste momento a infestação de mosquitos é baixa. É preciso estar atento para a possibilidade de mosquitos estarem no interior de residências, pois eles procuram locais mais quentes em baixas temperaturas.

Vacinação

A Secretaria de Saúde mantém a oferta de vacinas contra a dengue para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos em todas as unidades de saúde.

