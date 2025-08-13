Mundo Donald Trump promete “consequências severas” caso o presidente da Rússia não aceite cessar-fogo

Por Redação O Sul | 13 de agosto de 2025

Ameaça de Donald Trump (foto) ocorre a dois dias de encontro com o presidente russo e após reunião com Zelensky e líderes europeus Foto: The White House (Foto: The White House) Foto: The White House

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou aplicar “consequências severas” à Rússia caso o presidente russo, Vladimir Putin, não aceite um cessar-fogo durante reunião bilateral que eles terão na sexta-feira (15).

Questionado por um repórter se a Rússia enfrentaria alguma retaliação caso Putin não parasse a guerra na Ucrânia após o encontro no Alasca, Trump disse que “sim, haverá consequências severas, mas não direi quais”. A fala de Trump ocorreu após uma reunião por videoconferência com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e vários aliados europeus, também nesta quarta-feira.

No encontro, eles debateram sobre o encontro do presidente norte-americano com irá fazer com Putin, e termos das negociações pelo fim do conflito, que já dura três anos e meio. Zelensky disse a Trump que Putin “está blefando” sobre um possível cessar-fogo.

Ao mesmo tempo, Trump afirmou haver uma grande chance de haver uma segunda reunião após o encontro com Putin no Alasca, que o americano quer que seja quase imediata. Esse segundo encontro incluiria o Zelensky, mas só aconteceria se a primeira for boa, segundo Trump.

“Se for tudo certo na primeira reunião [com Putin], teremos uma segunda entre Putin e Zelensky. Mas pode não haver uma segunda reunião, se eu não gostar do resultado”, disse o republicano. Trump disse que “grandes coisas” podem sair da primeira reunião, mas um segundo encontro “será mais produtivo, porque no primeiro eu vou descobrir onde estamos e o que vou fazer sobre isso”.

