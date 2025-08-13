Quarta-feira, 13 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Esporte Seleção Brasileira feminina de vôlei mira título inédito no Mundial após bronze na VNL

Por Redação O Sul | 13 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

O Brasil aposta na versatilidade de estilos entre suas levantadoras para ganhar vantagem tática no Mundial

Foto: Divulgação Volleyball World
Brasil aposta na versatilidade de estilos entre suas levantadoras para ganhar vantagem tática no Mundial. ((Foto: Divulgação Volleyball World))

Após conquistar o terceiro lugar na Liga das Nações de Vôlei (VNL), a Seleção Brasileira feminina já está focada no próximo desafio: o Campeonato Mundial, que começa no dia 22 de agosto, na Tailândia. Comandado por Zé Roberto Guimarães, o time aposta na versatilidade e na força coletiva para buscar o título inédito.

No elenco, duas levantadoras se destacam pela complementaridade: Macris e Roberta. Com estilos distintos, elas oferecem ao técnico opções táticas valiosas para cada tipo de adversário.

“Nós somos bem diferentes, acho que a única coisa que temos em comum é o perfeccionismo: nunca estamos satisfeitas. A Macris tem um jogo veloz, gosta de jogadas mais mexidas. Meu jogo é mais arredondado, mais feijão com arroz. A gente se completa nesse quesito”, explicou Roberta ao Lance!.

Macris começou como titular em várias partidas da VNL, mas Roberta ganhou espaço nos momentos decisivos dos playoffs. Essa alternância tática foi essencial para o Brasil se adaptar e surpreender adversários.

“Independente de estar jogando ou no banco, o mais importante é sair com a vitória. Às vezes, precisamos mudar alguma coisa, dar uma referência diferente para as adversárias”, comentou Macris.

A busca pelo título mundial é uma meta clara para o grupo. A levantadora Macris reforça a importância da concentração: “A expectativa é que sejam jogos muito duros. Todo jogo é importante. É um campeonato que não pode desligar um segundo. Vamos focadas para dar o nosso melhor.”

Capitã da equipe, Gabi Guimarães falou sobre a derrota na final da VNL e o espírito da equipe para o Mundial: “O Zé fala que não somos a mais alta, nem a mais forte, mas somos uma das seleções que mais trabalha. Temos jogadoras que fazem a diferença. Não temos medo de ninguém. Não é se colocar como favorito, mas como quem quer ganhar e tem capacidade de brigar com os grandes.”

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Esporte

No Rio de Janeiro, Inter enfrenta o Flamengo pela Libertadores
Donald Trump promete “consequências severas” caso o presidente da Rússia não aceite cessar-fogo
https://www.osul.com.br/selecao-brasileira-feminina-de-volei-mira-titulo-inedito-no-mundial-apos-bronze-na-vnl/ Seleção Brasileira feminina de vôlei mira título inédito no Mundial após bronze na VNL 2025-08-13
Deixe seu comentário

Últimas

Grêmio Riquelme assina com o Grêmio até 2027 e integra o elenco principal
Rio Grande do Sul Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul vê avanços, mas aponta insuficiência em medidas contra tarifas dos EUA
Política “O mundo está ávido para fazer negociação com o Brasil”, afirma Lula
Rio Grande do Sul Estado começa renovação da sinalização do Porto do Rio Grande para ampliar segurança
Política Em eleição simbólica, ministro Edson Fachin é escolhido para a presidência do Supremo
Rio Grande do Sul Obras do novo viaduto modificam fluxo na BR-386, em Soledade
Economia Ministro da Fazenda diz que o Brasil está sendo sancionado pelos EUA “por ser mais democrático que o seu agressor”
Rio Grande do Sul Hospital de Pronto Socorro é referência em doações de órgãos e tecidos no Rio Grande do Sul
Grêmio Grêmio desiste da contratação de Róger Guedes após impasse com o Al-Rayyan, do Catar
Porto Alegre Publicado edital para empresas interessadas na instalação de painéis de led no Mercado Público de Porto Alegre
Revive Adserver Asynchronous JS Tag - Generated with Revive Adserver v5.0.5
Pode te interessar

Esporte Por dívida milionária, Corinthians é proibido de registrar novos jogadores pela Fifa

Esporte Fórmula 1: Gabriel Bortoleto brilha em temporada de estreia e é cotado como melhor novato

Esporte Brasil é superado pelo Japão e enfrentará Coreia do Sul nas oitavas do Mundial Sub-21

Esporte Copa do Brasil Feminina define confrontos das oitavas