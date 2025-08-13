Esporte Seleção Brasileira feminina de vôlei mira título inédito no Mundial após bronze na VNL

Por Redação O Sul | 13 de agosto de 2025

O Brasil aposta na versatilidade de estilos entre suas levantadoras para ganhar vantagem tática no Mundial Foto: Divulgação Volleyball World Brasil aposta na versatilidade de estilos entre suas levantadoras para ganhar vantagem tática no Mundial. ((Foto: Divulgação Volleyball World)) Foto: Divulgação Volleyball World

Após conquistar o terceiro lugar na Liga das Nações de Vôlei (VNL), a Seleção Brasileira feminina já está focada no próximo desafio: o Campeonato Mundial, que começa no dia 22 de agosto, na Tailândia. Comandado por Zé Roberto Guimarães, o time aposta na versatilidade e na força coletiva para buscar o título inédito.

No elenco, duas levantadoras se destacam pela complementaridade: Macris e Roberta. Com estilos distintos, elas oferecem ao técnico opções táticas valiosas para cada tipo de adversário.

“Nós somos bem diferentes, acho que a única coisa que temos em comum é o perfeccionismo: nunca estamos satisfeitas. A Macris tem um jogo veloz, gosta de jogadas mais mexidas. Meu jogo é mais arredondado, mais feijão com arroz. A gente se completa nesse quesito”, explicou Roberta ao Lance!.

Macris começou como titular em várias partidas da VNL, mas Roberta ganhou espaço nos momentos decisivos dos playoffs. Essa alternância tática foi essencial para o Brasil se adaptar e surpreender adversários.

“Independente de estar jogando ou no banco, o mais importante é sair com a vitória. Às vezes, precisamos mudar alguma coisa, dar uma referência diferente para as adversárias”, comentou Macris.

A busca pelo título mundial é uma meta clara para o grupo. A levantadora Macris reforça a importância da concentração: “A expectativa é que sejam jogos muito duros. Todo jogo é importante. É um campeonato que não pode desligar um segundo. Vamos focadas para dar o nosso melhor.”

Capitã da equipe, Gabi Guimarães falou sobre a derrota na final da VNL e o espírito da equipe para o Mundial: “O Zé fala que não somos a mais alta, nem a mais forte, mas somos uma das seleções que mais trabalha. Temos jogadoras que fazem a diferença. Não temos medo de ninguém. Não é se colocar como favorito, mas como quem quer ganhar e tem capacidade de brigar com os grandes.”

