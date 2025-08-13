Inter No Rio de Janeiro, Inter enfrenta o Flamengo pela Libertadores

Ricardo Mathias, que marcou dois gols na vitória sobre o Bragantino, deve ser mantido como titular na partida Foto: Ricardo Duarte/Internacional Ricardo Mathias, que marcou dois gols na vitória sobre o Bragantino, deve ser mantido como titular na partida pela Libertadores. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

O Inter encerrou nesta terça-feira (12) a preparação para o duelo contra o Flamengo, válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores. A partida de ida acontece nesta quarta-feira (13), às 21h30min, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Com o time definido, o grupo colorado embarcou à tarde rumo ao Rio de Janeiro, após atividades comandadas por Roger Machado no CT Parque Gigante.

Além do confronto continental, os dois clubes se enfrentam novamente no domingo (17), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio. O jogo de volta da Libertadores está marcado para a próxima quarta-feira (20), também em Porto Alegre, e promete ser decisivo para as pretensões do Inter na competição.

O treino da manhã de terça foi fechado à imprensa, mas o clube divulgou que a atividade envolveu ajustes técnicos e táticos. A tendência é que Roger Machado repita a base da equipe que venceu o Bragantino por 3 a 1, com duas mudanças pontuais.

Os retornos de Aguirre, que entrou durante o último jogo, e de Vitão, liberado após suspensão imposta pelo STJD, reforçam o sistema defensivo. Com isso, o provável time que enfrenta o Flamengo é:

Rochet (GOL) ; Aguirre (LD), Vitão (ZAG), Juninho (ZAG) e Bernabei (LE); Thiago Maia (VOL), Alan Rodríguez (MC), Bruno Tabata (PD) e Alan Patrick (MEI); Wesley (PE) e Ricardo Mathias (ATA).

Durante o treino, os jogadores receberam a visita de Fernando, camisa 5 do Inter, que acertou sua rescisão contratual com o clube. Ainda em recuperação de uma ruptura do ligamento cruzado posterior no joelho direito, o volante fez questão de se despedir pessoalmente dos colegas e deixar palavras de incentivo para o confronto decisivo.

Nas redes sociais, o Inter e diversos atletas publicaram homenagens ao jogador, reconhecendo sua trajetória e dedicação ao clube.

Com o elenco fechado e o time definido, o Inter chega ao Rio de Janeiro com foco total na Libertadores. O duelo contra o Flamengo promete ser intenso, e o Colorado busca abrir vantagem fora de casa para decidir a vaga diante de sua torcida no Beira-Rio, em Porto Alegre.

