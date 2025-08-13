Quarta-feira, 13 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 13 de agosto de 2025
Em duelos de mata-mata contra o Flamengo, o Inter avançou apenas uma vezFoto: Reprodução/Internacional
Flamengo e Inter protagonizam uma das rivalidades interestaduais mais intensas e relevantes do futebol brasileiro. Desde a década de 1980, os dois gigantes se enfrentam em confrontos decisivos, especialmente em mata-matas, com jogos marcados por equilíbrio, tensão e grandes atuações. Os times se enfrentam nesta quarta-feira (13) no Rio Janeiro nas oitavas de final da Libertadores.
O embate começou a ganhar contornos épicos na final do Campeonato Brasileiro de 1987, quando Flamengo e Inter decidiram o título nacional. Desde então, os clubes voltaram a se encontrar em fases eliminatórias da Copa do Brasil, alternando vitórias e classificações. A presença de craques, estádios lotados e partidas decididas nos mínimos detalhes ajudaram a consolidar essa rivalidade como uma das mais emocionantes do país.
Para o Flamengo, enfrentar o Interl é sinônimo de atenção máxima. Já para o Colorado, o duelo contra o Rubro-Negro representa um teste de superação, especialmente em jogos no Maracanã.
Retrospecto em mata-matas
|Total de jogos eliminatórios
|8 partidas
|Vitórias do Flamengo
|3
|Vitórias do Inter
|2
|Empates
|3
|Gols do Flamengo
|10
|Gols do Inter
|9
|Classificações em mata-mata
|Flamengo 3 × 1 Inter
Brasileirão 1987
No Maracanã, o Flamengo venceu por 1 a 0 com atuação inspirada de Zico e Bebeto. No Beira-Rio, empate em 1 a 1 garantiu o título ao Rubro-Negro. Amarildo marcou para o Inter, Bebeto empatou e selou a conquista.
Copa do Brasil 1996
O Inter venceu por 3 a 2 em Porto Alegre, mas o Flamengo reagiu com um 3 a 1 no Maracanã e avançou. Gamarra e Arílson brilharam pelo Colorado, mas o Rubro-Negro mostrou força em casa.
Copa do Brasil 1997
Empate em 1 a 1 no Beira-Rio e vitória por 1 a 0 no Maracanã com gol de Lúcio. Mais uma classificação flamenguista, consolidando a superioridade nos anos 1990.
Copa do Brasil 2009
Após três eliminações seguidas, o Inter venceu por 2 a 1 em Porto Alegre, após empate sem gols no Maracanã. Nilmar foi decisivo e garantiu a classificação.
Flamengo x Inter é mais do que estatísticas. Cada duelo carrega tensão, superação e rivalidade. Seja em finais ou quartas de final, o confronto sempre entrega emoção e equilíbrio. Com partidas decididas por placares mínimos e atuações marcantes, essa rivalidade segue viva e pulsante no coração dos torcedores.