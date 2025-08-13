Inter Inter x Flamengo: rivalidade interestadual marcada por equilíbrio e decisões históricas

Por Redação O Sul | 13 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Em duelos de mata-mata contra o Flamengo, o Inter avançou apenas uma vez Foto: Reprodução/Internacional Em duelos de mata-mata contra o Flamengo, o Inter avançou apenas uma vez. (Foto: Reprodução/Internacional) Foto: Reprodução/Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Flamengo e Inter protagonizam uma das rivalidades interestaduais mais intensas e relevantes do futebol brasileiro. Desde a década de 1980, os dois gigantes se enfrentam em confrontos decisivos, especialmente em mata-matas, com jogos marcados por equilíbrio, tensão e grandes atuações. Os times se enfrentam nesta quarta-feira (13) no Rio Janeiro nas oitavas de final da Libertadores.

O embate começou a ganhar contornos épicos na final do Campeonato Brasileiro de 1987, quando Flamengo e Inter decidiram o título nacional. Desde então, os clubes voltaram a se encontrar em fases eliminatórias da Copa do Brasil, alternando vitórias e classificações. A presença de craques, estádios lotados e partidas decididas nos mínimos detalhes ajudaram a consolidar essa rivalidade como uma das mais emocionantes do país.

Para o Flamengo, enfrentar o Interl é sinônimo de atenção máxima. Já para o Colorado, o duelo contra o Rubro-Negro representa um teste de superação, especialmente em jogos no Maracanã.

Retrospecto em mata-matas

Total de jogos eliminatórios 8 partidas Vitórias do Flamengo 3 Vitórias do Inter 2 Empates 3 Gols do Flamengo 10 Gols do Inter 9 Classificações em mata-mata Flamengo 3 × 1 Inter

Brasileirão 1987

No Maracanã, o Flamengo venceu por 1 a 0 com atuação inspirada de Zico e Bebeto. No Beira-Rio, empate em 1 a 1 garantiu o título ao Rubro-Negro. Amarildo marcou para o Inter, Bebeto empatou e selou a conquista.

Copa do Brasil 1996

O Inter venceu por 3 a 2 em Porto Alegre, mas o Flamengo reagiu com um 3 a 1 no Maracanã e avançou. Gamarra e Arílson brilharam pelo Colorado, mas o Rubro-Negro mostrou força em casa.

Copa do Brasil 1997

Empate em 1 a 1 no Beira-Rio e vitória por 1 a 0 no Maracanã com gol de Lúcio. Mais uma classificação flamenguista, consolidando a superioridade nos anos 1990.

Copa do Brasil 2009

Após três eliminações seguidas, o Inter venceu por 2 a 1 em Porto Alegre, após empate sem gols no Maracanã. Nilmar foi decisivo e garantiu a classificação.

Flamengo x Inter é mais do que estatísticas. Cada duelo carrega tensão, superação e rivalidade. Seja em finais ou quartas de final, o confronto sempre entrega emoção e equilíbrio. Com partidas decididas por placares mínimos e atuações marcantes, essa rivalidade segue viva e pulsante no coração dos torcedores.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-x-flamengo-rivalidade-interestadual-marcada-por-equilibrio-e-decisoes-historicas/

Inter x Flamengo: rivalidade interestadual marcada por equilíbrio e decisões históricas

2025-08-13