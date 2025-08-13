Grêmio Cristaldo na mira da Arábia? Empresário nega e critica rumores sobre saída do Grêmio

Por Redação O Sul | 13 de agosto de 2025

O camisa 10 gremista tem apenas 2 gols e 2 assistências na temporada Foto: Lucas Uebel/Grêmio O camisa 10 gremista tem apenas 2 gols e 2 assistências na temporada. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

As especulações sobre uma possível saída de Franco Cristaldo do Grêmio ganharam força nos últimos dias, especialmente após o meia argentino perder espaço no time titular. O destino mais comentado seria o futebol da Arábia Saudita, mas o empresário do jogador, Ignacio Vilariño, tratou de desmentir publicamente qualquer negociação em andamento.

Em sua conta oficial no X (antigo Twitter), Vilariño rebateu uma publicação do perfil Soccer News Grêmio, que citava o jornalista Jeremias Werneck. Segundo a informação divulgada, o Grêmio estaria encaminhando a venda de Cristaldo para um clube saudita, por um valor superior aos US$ 4,5 milhões (cerca de R$ 24 milhões) investidos na contratação do meia, no fim de 2022.

Vilariño não apenas negou a existência de proposta como também compartilhou uma captura de tela de uma conversa com uma fonte interna do Grêmio. No diálogo, a pessoa confirma que houve uma consulta do futebol saudita, mas que não passou disso. A fonte ainda acrescenta: “90% do que a imprensa diz aqui não tem sentido”.

O agente voltou a criticar o perfil Soccer News Grêmio, que havia complementado a informação dizendo que as negociações não avançaram porque Cristaldo e seu empresário “se recusam a negociar”. Vilariño foi direto:

“Se preocupe com outros temas mais importantes que estar inventando histórias a ti. Já é momento de acabar com tantas mentiras para tirar o foco do lugar onde ele deve estar. Nem Cristaldo, nem seu empresário recebemos uma proposta da Arábia, nem rechaçamos porque não existiu.”

Cristaldo soma 143 jogos, 26 gols e 19 assistências com a camisa do Grêmio. No entanto, seu desempenho em 2025 tem sido discreto: em 30 partidas, marcou apenas dois gols e deu duas assistências. O contrato do meia com o Tricolor Gaúcho vai até dezembro de 2026.

