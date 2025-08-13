Quarta-feira, 13 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Grêmio Cristaldo na mira da Arábia? Empresário nega e critica rumores sobre saída do Grêmio

Por Redação O Sul | 13 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

O camisa 10 gremista tem apenas 2 gols e 2 assistências na temporada

Foto: Lucas Uebel/Grêmio
O camisa 10 gremista tem apenas 2 gols e 2 assistências na temporada. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

As especulações sobre uma possível saída de Franco Cristaldo do Grêmio ganharam força nos últimos dias, especialmente após o meia argentino perder espaço no time titular. O destino mais comentado seria o futebol da Arábia Saudita, mas o empresário do jogador, Ignacio Vilariño, tratou de desmentir publicamente qualquer negociação em andamento.

Em sua conta oficial no X (antigo Twitter), Vilariño rebateu uma publicação do perfil Soccer News Grêmio, que citava o jornalista Jeremias Werneck. Segundo a informação divulgada, o Grêmio estaria encaminhando a venda de Cristaldo para um clube saudita, por um valor superior aos US$ 4,5 milhões (cerca de R$ 24 milhões) investidos na contratação do meia, no fim de 2022.

Vilariño não apenas negou a existência de proposta como também compartilhou uma captura de tela de uma conversa com uma fonte interna do Grêmio. No diálogo, a pessoa confirma que houve uma consulta do futebol saudita, mas que não passou disso. A fonte ainda acrescenta: “90% do que a imprensa diz aqui não tem sentido”.

O agente voltou a criticar o perfil Soccer News Grêmio, que havia complementado a informação dizendo que as negociações não avançaram porque Cristaldo e seu empresário “se recusam a negociar”. Vilariño foi direto:

“Se preocupe com outros temas mais importantes que estar inventando histórias a ti. Já é momento de acabar com tantas mentiras para tirar o foco do lugar onde ele deve estar. Nem Cristaldo, nem seu empresário recebemos uma proposta da Arábia, nem rechaçamos porque não existiu.”

Cristaldo soma 143 jogos, 26 gols e 19 assistências com a camisa do Grêmio. No entanto, seu desempenho em 2025 tem sido discreto: em 30 partidas, marcou apenas dois gols e deu duas assistências. O contrato do meia com o Tricolor Gaúcho vai até dezembro de 2026.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Grêmio

Grêmio conhece adversárias no Gauchão Feminino Sub-17
Inter x Flamengo: rivalidade interestadual marcada por equilíbrio e decisões históricas
https://www.osul.com.br/cristaldo-na-mira-da-arabia-empresario-nega-e-critica-rumores-sobre-saida-do-gremio/ Cristaldo na mira da Arábia? Empresário nega e critica rumores sobre saída do Grêmio 2025-08-13
Deixe seu comentário

Últimas

Política Mensagens de assessor do general Braga Netto mostram atritos com irmão de Michelle Bolsonaro
Economia “Estados Unidos pegaram pesado com o Brasil. Não vejo aonde querem chegar” diz ex-presidente do Banco Central
Política Tribunal de Contas da União pode seguir com a apuração contra o ex-procurador da República e ex-deputado federal Deltan Dallagnol
Inter Flamengo x Inter: choque de gigantes no Maracanã pelas oitavas da Libertadores; acompanhe na Rádio Grenal
Política Aliados de Eduardo Bolsonaro cogitam uma carreira política do parlamentar nos EUA, caso não volte ao Brasil
Esporte Confusão marca empate entre Atlético Nacional e São Paulo na Libertadores
Esporte Bahia e Cruzeiro são os únicos clubes do Brasileirão sem reforços após o Mundial de Clubes
Grêmio Riquelme assina com o Grêmio até 2027 e integra o elenco principal
Rio Grande do Sul Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul vê avanços, mas aponta insuficiência em medidas contra tarifas dos EUA
Política “O mundo está ávido para fazer negociação com o Brasil”, afirma Lula
Revive Adserver Asynchronous JS Tag - Generated with Revive Adserver v5.0.5
Pode te interessar

Grêmio Riquelme assina com o Grêmio até 2027 e integra o elenco principal

Grêmio Grêmio desiste da contratação de Róger Guedes após impasse com o Al-Rayyan, do Catar

Grêmio Grêmio conhece adversárias no Gauchão Feminino Sub-17

Grêmio Grêmio anuncia rescisão de contrato com o meia Nathan