Por Redação O Sul | 13 de agosto de 2025

O Grêmio é o atual campeão do Gauchão Feminino Sub-17 e vai em busca do bicampeonato Foto: Caroline Motta/Grêmio O Grêmio é o atual campeão do Gauchão Feminino Sub-17 e vai em busca do bi. (Foto: Caroline Motta/Grêmio) Foto: Caroline Motta/Grêmio

A FGF (Federação Gaúcha de Futebol) divulgou nesta semana os detalhes da edição 2025 do Campeonato Gaúcho Feminino Sub-17. As Mosqueteiras, atuais campeãs da competição, já conhecem suas adversárias da primeira fase e se preparam para defender o título conquistado na temporada passada.

A competição terá início no dia 11 de outubro e se estenderá até 29 de novembro. Participam da disputa seis equipes:

Grêmio

ADERGS (Tapejara)

Brasil de Farroupilha

Brasil de Pelotas

Inter

Novo Hamburgo

Na primeira fase, os times se enfrentam em turno único, e os quatro melhores colocados avançam para as semifinais. As fases eliminatórias — semifinal e disputa pelo terceiro lugar — serão em jogo único, enquanto a final será disputada em ida e volta.

O Grêmio entra na competição como favorito, após conquistar o título inédito em 2024. Na final da última edição, as Mosqueteiras venceram o Internacional nos pênaltis, em uma decisão emocionante que marcou a história da categoria.

A tabela de jogos será divulgada em breve pela FGF, e a expectativa é de mais uma edição marcada por equilíbrio, talento jovem e clássicos regionais.

