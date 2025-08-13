Quarta-feira, 13 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 13 de agosto de 2025
O Grêmio é o atual campeão do Gauchão Feminino Sub-17 e vai em busca do bicampeonatoFoto: Caroline Motta/Grêmio
A FGF (Federação Gaúcha de Futebol) divulgou nesta semana os detalhes da edição 2025 do Campeonato Gaúcho Feminino Sub-17. As Mosqueteiras, atuais campeãs da competição, já conhecem suas adversárias da primeira fase e se preparam para defender o título conquistado na temporada passada.
A competição terá início no dia 11 de outubro e se estenderá até 29 de novembro. Participam da disputa seis equipes:
Grêmio
ADERGS (Tapejara)
Brasil de Farroupilha
Brasil de Pelotas
Inter
Novo Hamburgo
Na primeira fase, os times se enfrentam em turno único, e os quatro melhores colocados avançam para as semifinais. As fases eliminatórias — semifinal e disputa pelo terceiro lugar — serão em jogo único, enquanto a final será disputada em ida e volta.
O Grêmio entra na competição como favorito, após conquistar o título inédito em 2024. Na final da última edição, as Mosqueteiras venceram o Internacional nos pênaltis, em uma decisão emocionante que marcou a história da categoria.
A tabela de jogos será divulgada em breve pela FGF, e a expectativa é de mais uma edição marcada por equilíbrio, talento jovem e clássicos regionais.