Economia Tarifaço: governo federal amplia compras de exportadores para ajudar empresas

Por Redação O Sul | 13 de agosto de 2025

Produtos perecíveis que seriam exportados para os EUA serão destinados ao abastecimento de programas governamentais, como merenda escolar Foto: Reprodução Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Parte dos produtos perecíveis destinados à exportação serão destinados ao abastecimento de programas governamentais para reduzir o prejuízo das empresas brasileiras afetadas pelo tarifaço dos Estados Unidos. O redirecionamento foi oficializado na MP (medida provisória) batizada de “Brasil Soberano”, assinada nesta quarta-feira (13).

A ideia é absorver internamente a mercadoria — cuja produção estava direcionada inicialmente ao mercado norte-americano — que deixará de ser exportada por conta da tarifa de 50% sobre as importações brasileiras. A partir da MP, os alimentos serão destinados à merenda escolar e ao cardápio dos restaurantes populares, por exemplo.

Tarifaço

A tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros está em vigor desde 6 de agosto. Segundo levantamento preliminar do Mdic (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços), a alíquota incidirá sobre 35,9% das exportações brasileiras para os Estados Unidos.

A ordem executiva assinada pela Casa Branca traz uma lista com cerca de 700 produtos que ficaram de fora da medida. Entre as exceções, estão aviões, celulose, suco de laranja, petróleo e minério de ferro.

Além disso, 19,5% das exportações brasileiras para os EUA estão sujeitas a tarifas específicas, aplicadas a todos os países. É o caso das autopeças, cuja alíquota é de 25%, aplicável a todas as origens. De acordo com o Mdic, 64,1% das exportações brasileiras seguem concorrendo com produtos de outras origens no mercado americano em condições semelhantes.

