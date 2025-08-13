Política “O governo está passando a bola para o Congresso”, diz Lula sobre plano de socorro

13 de agosto de 2025

Presidente assinou medida provisória que libera linha de crédito de 30 bilhões para empresas afetadas pelas tarifas impostas pelos EUA Foto: Reprodução/Canal gov Foto: Reprodução/Canal gov

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta quarta-feira (13), durante o anúncio do plano de contingência para auxiliar os setores mais afetados pela tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos, que agora “passa a bola para o time da Câmara dos Deputados e do Senado”.

“O time do governo está passando a bola para o time da Câmara e o time do Senado. A bola está com vocês”, disse Lula após agradecer a presença dos presidentes Hugo Motta (Republicanos-PB), da Câmara dos Deputados, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), do Senado, que também estão presentes na cerimônia.

Na última terça-feira (12), Lula já havia adiantado que iria assinar uma medida provisória, que cria uma linha de crédito para liberar R$ 30 bilhões para empresas brasileiras afetadas pelo tarifaço imposto pelos Estados Unidos.

O anúncio do plano de contingência ocorre uma semana após a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros ser oficializada por Donald Trump.

Ao assinar o decreto da sobretaxa, Trump disse que há uma “emergência nacional” em razão das políticas e ações “incomuns” e “extraordinárias” do governo brasileiro que, segundo o republicano, prejudicam empresas americanas, os direitos de liberdade de expressão dos cidadãos dos EUA, além da política externa e a economia do país, de modo geral.

O presidente dos EUA também citou como justificativa para o tarifaço o que considera como “perseguição, intimidação, assédio, censura e processo politicamente motivado” contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Política "O governo está passando a bola para o Congresso", diz Lula sobre plano de socorro

