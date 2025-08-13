Quarta-feira, 13 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Política “O governo está passando a bola para o Congresso”, diz Lula sobre plano de socorro

Por Redação O Sul | 13 de agosto de 2025

Presidente assinou medida provisória que libera linha de crédito de 30 bilhões para empresas afetadas pelas tarifas impostas pelos EUA

Foto: Reprodução/Canal gov

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta quarta-feira (13), durante o anúncio do plano de contingência para auxiliar os setores mais afetados pela tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos, que agora “passa a bola para o time da Câmara dos Deputados e do Senado”.

“O time do governo está passando a bola para o time da Câmara e o time do Senado. A bola está com vocês”, disse Lula após agradecer a presença dos presidentes Hugo Motta (Republicanos-PB), da Câmara dos Deputados, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), do Senado, que também estão presentes na cerimônia.

Na última terça-feira (12), Lula já havia adiantado que iria assinar uma medida provisória, que cria uma linha de crédito para liberar R$ 30 bilhões para empresas brasileiras afetadas pelo tarifaço imposto pelos Estados Unidos.

O anúncio do plano de contingência ocorre uma semana após a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros ser oficializada por Donald Trump.

Ao assinar o decreto da sobretaxa, Trump disse que há uma “emergência nacional” em razão das políticas e ações “incomuns” e “extraordinárias” do governo brasileiro que, segundo o republicano, prejudicam empresas americanas, os direitos de liberdade de expressão dos cidadãos dos EUA, além da política externa e a economia do país, de modo geral.

O presidente dos EUA também citou como justificativa para o tarifaço o que considera como “perseguição, intimidação, assédio, censura e processo politicamente motivado” contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

