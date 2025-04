Grêmio Grêmio deve ter novidades para receber o Flamengo no domingo

Por Redação O Sul | 10 de abril de 2025

Jogadores do Grêmio iniciaram preparação para o jogo contra o Flamengo. (Foto: Lucas Uebel/Gremio FBPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grêmio iniciou a preparação para a partida deste domingo (13) contra o Flamengo, na Arena, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador Gustavo Quinteros deve contar com Martin Braithwaite, que retornou de uma lesão no tornozelo e chegou a ficar à disposição no último compromisso.

Amuzu, que ficou de fora por conta do protocolo da Conmebol, está apto a atuar depois de bater a cabeça na derrota do Tricolor para o Ceará. Já o volante Gustavo Cuéllar, que se recuperou do problema muscular na coxa direita, volta, mas segue tratando o fortalecimento físico e é dúvida para o confronto que ocorrerá na Arena do Grêmio.

O Grêmio, apesar de vencer o Atlético Grau por 2 a 0 na última terça-feira (8), não teve uma atuação que convenceu o torcedor. Braithwaite, que retornou de lesão mas não saiu do banco de reservas na última partida da Sul-Americana, falou sobre o trabalho apresentado pelo Tricolor nos últimos jogos.

“Não sei [o motivo], mas estamos ganhando os jogos. Poderia ser mais bonito, mas tem momentos. Uma grande equipe, seja o Real Madrid ou outro, tem jogos que não joga bem. E os grandes times ganham jogos. E nós estamos ganhando. Temos que melhorar, temos que seguir. Queremos ganhar muitas coisas esse ano. Queremos jogar melhor, mas o mais importante é a vitória”, destacou o centroavante.

A sequência do Grêmio após 10 dias de treinamentos na data Fifa, tem três vitórias em quatro jogos. O Tricolor venceu o Atlético-MG, Sportivo Luqueño e Atlético Grau, e foi derrotado pelo Ceará, no Brasileirão.

“Contra o Atlético-MG não foi um jogo bonito, mas foi uma vitória muito importante. Para mim é mais importante a vitória contra o Atlético-MG do que jogar bem e perder. São três jogos agora, duas vitórias, mas temos que seguir. Ganhamos 2 a 0 e temos que fazer mais gols, fazer mais diferença nos jogos. É seguir”, comentou o dinamarquês.

“Ganhamos hoje, dá mais confiança. Temos muitas ambições, queremos ganhar o jogo e jogar bem. Tem momentos que não vamos jogar bem. E uma equipe grande pode ganhar jogando mal algumas vezes. Podemos melhorar, é verdade. Mas é mais importante que a gente ganhe. Se não ganhamos, é um problema. Se jogamos bem quatro jogos sem ganhar, é um problema”, analisou Braithwaite.

O Grêmio enfrenta o Flamengo no próximo domingo (13), às 17h30min, na Arena, em Porto Alegre. O jogo é válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

