Grêmio Grêmio treina com foco em partida contra o Flamengo pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 10 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











Na Arena, o confronto acontece às 17h30min no domingo Foto: Lucas Uebel/Grêmio Na Arena, o confronto acontece às 17h30. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta quinta-feira (10), o elenco do Grêmio se reapresentou no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, para dar continuidade na preparação para a partida contra o Flamengo. O confronto acontece na Arena, neste domingo (13), às 17h30min, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Gustavo Quinteros iniciou as atividades reunindo o grupo no gramado para uma conversa. Na sequência, a equipe de preparação física comandou um circuito de exercícios de arranque, velocidade e mobilidade, alternado com troca de passes.

Após esse trabalho, os atletas que atuaram por mais de 60 minutos no jogo de terça-feira (08), contra o Atlético Grau, realizaram uma atividade diferenciado de corrida pelo gramado e depois fizeram um trabalho recuperativo no vestiário.

Nesse meio tempo, Quinteros reuniu o restante do grupo e comandou um coletivo com a presença de alguns atletas da base.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-treina-com-foco-em-partida-contra-o-flamengo-pelo-brasileirao/

Grêmio treina com foco em partida contra o Flamengo pelo Brasileirão

2025-04-10