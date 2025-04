Rio Grande do Sul Servidores temporários revelam expectativas para o trabalho de reconstrução do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 10 de abril de 2025

Primeiros profissionais selecionados entregaram a documentação requisitada na segunda-feira (08) Foto: Bruno Stoltz/Pref. Gramado (Foto: Bruno Stoltz/Pref. Gramado) Foto: Bruno Stoltz/Pref. Gramado

Melhor oportunidade de trabalho, retorno à área de formação e, principalmente, participar dos projetos de reconstrução do Rio Grande do Sul após as enchentes de 2024 são algumas das motivações dos servidores temporários que começam a chegar ao Estado.

Na segunda-feira (08), a SPGG (Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão) deu início ao recebimento da documentação dos 1,4 mil profissionais selecionados pelo processo simplificado do governo estadual liderado pela pasta.

Serão 58 especialidades em nível superior e médio, que contribuirão em áreas-chaves para a gestão de retomada. Como símbolo da entrada dos servidores ao Estado, no mesmo dia também foi realizada a fotografia que os identificará nos crachás.

Junto à reconstrução do Estado, parte dos servidores temporários também busca recomeçar suas vidas após as consequências das enchentes. Carlo Karnas Vinhol, designado para a Sema (Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura) na área de engenharia elétrica, perdeu o emprego após a empresa em que trabalhava como gerente, localizada no bairro Humaitá, em Porto Alegre, ser afetada pelas cheias e reduzir o quadro de funcionários. Carlo, então, viu no edital lançado pelo governo, em novembro, a chance de retornar ao mercado de trabalho.

“Minha expectativa agora é a melhor possível. Quero mostrar o quanto sou capacitado e acredito que tenho muito a contribuir, com minha experiência, para a reconstrução do Estado”, declarou.

A analista de sistemas Brenda Natasha Alves Sousa morava há apenas seis meses no município de Eldorado do Sul, na Região Metropolitana, quando viu sua casa ser invadida pelas águas em maio de 2024. Desabrigada, a nova servidora temporária do Estado, lotada na Secretaria de Desenvolvimento Rural, morou por mais de 30 dias na casa de amigos em Guaíba, que estenderam a mão em solidariedade.

“Por tudo que passei morando em Eldorado do Sul, que ainda é a minha cidade, tenho um incentivo a mais para atuar como servidora temporária”, afirmou. “Muitas pessoas que perderam tudo após as enchentes enfrentaram dificuldades para se reerguer. Consegui me recuperar aos poucos, mas agora terei melhor oportunidade profissional e a chance de trabalhar em ações voltadas para pessoas que enfrentaram o mesmo que eu”, concluiu.

Natural de Boa Vista, capital de Roraima, Brenda está acostumada a mudanças para ir em busca de melhores oportunidades de trabalho. Antes de fixar residência no Rio Grande do Sul e fazer dele sua casa, há cinco anos, morou em Anápolis, Goiás, e agora celebra o retorno a sua área de atuação.

Profissionais de outros Estados

Dos 1.417 profissionais selecionados para atuar no Rio Grande do Sul, 29% são de fora do Estado. Alexandre Henrique Quadros Gramosa é um dos 14 servidores temporários que vêm do Piauí. Mestre e doutor em Estatística, o pesquisador irá trabalhar na SPGG e está ansioso para contribuir com as políticas públicas voltadas à reconstrução.

“Esta é uma grande responsabilidade e espero retribuir à altura, aplicando todo o conhecimento que adquiri em tantos anos de estudo. O Brasil todo acompanhou os acontecimentos que atingiram o Rio Grande do Sul e quero contribuir para a continuidade desta reconstrução”, destacou Alexandre, que se mudará para o Rio Grande do Sul com toda a família. “O povo daqui é muito acolhedor, estou sendo bem recebido”, garantiu.

A química ambiental Aline Kath, que também entregava a documentação, é natural de Pelotas, no Sul do Estado, mas sua ocupação mais recente havia sido na ilha de São Francisco do Sul, em Santa Catarina. Após o término do contrato temporário no município, retornou para a cidade natal, na expectativa de novas oportunidades e, talvez, retornar definitivamente ao Estado, seu desejo.

“Encaro esta nova jornada com muita responsabilidade, seriedade e vontade. Vejo que muita coisa já foi realizada, mas espero contribuir ainda mais, para que a gente possa retomar 100%”, salientou. A profissional irá atuar na Sema e acredita que sua experiência e formação na área ambiental, na qual tem mestrado e doutorado, irá contribuir para as políticas de reconstrução.

“Encaro este desafio com muita responsabilidade, seriedade e vontade. Amo o Rio Grande do Sul de paixão, aqui estão as minhas raízes”, concluiu.

Carlos Alberto Veiga de Oliveira, de Porto Alegre, também atuará na Sema, na área de Administração. O profissional estava em busca de uma recolocação no mercado de trabalho e está motivado para trabalhar em uma pasta essencial no enfrentamento de desastres climáticos. “Temos que estar preparados para eventos futuros e o trabalho da Secretaria do Meio Ambiente é fundamental neste sentido. Acredito que o desafio será muito grande, mas vou entregar o melhor e espero deixar uma marca”, afirmou.

