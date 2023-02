Grêmio Grêmio divulga lista de relacionados para a estreia da Copa do Brasil e o volante Carballo está fora

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2023

A delegação tricolor desembarcou em Brasília no final da manhã desta terça Foto: Lucas Uebel/Grêmio A delegação tricolor desembarcou em Brasília no final da manhã desta terça (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Para a partida contra o Campinense pela Copa do Brasil, o Grêmio conta com um desfalque importante no meio-campo. O jogo acontece nesta quarta-feira (01), em Brasília. Carballo está fora da competição por um desconforto muscular e deve ser substituído por Villasanti. Mesmo não jogando na quarta-feira, o volante não preocupa para o clássico Gre-Nal do próximo domingo (05) pelo Gauchão.

A novidade para a primeira partida da Copa do Brasil é o retorno de Ferreirinha. O atacante ficou fora dos últimos dois jogos por conta de desgaste físico. A sua permanência no time titular não é garantida. O camisa 10 terá que disputar vaga com Vina, que fez boa partida na goleada por 6 a 1 contra o Novo Hamburgo, no último sábado (25).

O elenco gremista chegou em Brasília nesta terça-feira (28). A partida acontece no estádio Mané Garrincha, às 20h, em jogo único, válido pela primeira rodada da Copa do Brasil. O vencedor avança para a segunda etapa da competição. Melhor ranqueado na CBF, o clube gaúcho tem a vantagem do empate.

Veja os relacionados

Goleiros: Adriel e Gabriel Grando

Laterais: João Pedro, Reinaldo e Diogo Barbosa

Zagueiros: Bruno Alves, Kannemann, Gustavo Martins e Natã

Volantes: Bitello, Pepê, Lucas Silva, Thiago Santos, Villasanti

Meias: Cristaldo, Gabriel Silva, Gustavinho, Thaciano e Vina

Atacantes: Ferreira, Luis Suárez, Diego Souza e Galdino

