Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2023

Luiz Adriano e Nico Hernández, os últimos reforços contratados, participaram normalmente Foto: Ricardo Duarte/Inter Luiz Adriano e Nico Hernández, os últimos reforços contratados, participaram normalmente (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

Pensando no clássico Gre-Nal, o técnico Mano Menezes intensificou os trabalhos de troca de passes do Inter nesta terça-feira (28). A preparação continuou visando o clássico que acontece neste domingo (05), na Arena, pelo Campeonato Gaúcho. Mano ainda não esbouçou nenhuma provável escalação.

O elenco colorado começou o dia com atividades na academia. Após isso, os jogadores fizeram um treino de curta duração, cerca de 45 minutos. Depois do treinamento, o grupo foi dividido para um exercício de troca de passes e marcação.

Os novos contratados, Luiz Adriano e Nico Hernández, participaram dos treinamentos juntamente com o zagueiro Vitão. O defensor estava com um quadro de febre. Dos 28 jogadores do grupo do Inter, apenas o volante Gabriel não está liberado. Ele se recupera de uma operação no joelho.

Mano terá mais quatro oportunidades para treinamentos antes do clássico 438. Na defesa colorada, Mercado deve ser titular na vaga de Moledo. No meio, Baralhas deve ocupar a vaga de Johnny. Recém contratado, Luiz Adriano deve começar no banco de reservas.

