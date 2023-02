Política Michelle Bolsonaro anuncia turnê política: “Vamos viajar por todo o Brasil com a pauta da mulher”

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2023

Foto: Michel Jesus/Câmara dos Deputados

A ex-primeira dama e presidente nacional do PL Mulher, Michelle Bolsonaro, anunciou que fará viagens por todo o Brasil para anunciar pautas de interesse das mulheres e para incentivar a participação feminina na política.

Em vídeo publicado no perfil do PL do Distrito Federal no Instagram, Michelle, ao lado da deputada federal Bia Kicis (PL-DF), declarou: “Vamos viajar todo o Brasil com a pauta da mulher, com a pauta da mulher com deficiência, a mãe rara e o engajamento da mulher na política”.

Bia Kicis também afirma que elas querem ser inspiração para as mulheres que pretendem entrar na política. “Queremos formar mulheres, queremos ser inspiração para que as mulheres queiram entrar na política”.

Michelle Bolsonaro foi confirmada no dia 15 de fevereiro como a nova presidente nacional do PL Mulher. O nome dela no cargo foi anunciado pelo presidente da sigla, Valdemar Costa Neto.

O PL Mulher é um braço interno do PL voltado às mulheres e a políticas em favor da população feminina. Michelle deverá viajar pelo país para atrair mais filiadas ao PL e manter o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que permanece nos Estados Unidos.

