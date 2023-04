O Grêmio divulgou a lista de relacionados nesta sexta-feira (7). A principal dúvida para o time do Tricolor é o zagueiro Kannemann. A novidade dos relacionados é que até os jogadores que estão lesionados estão no elenco.

O time titular do Grêmio para a partida contra o Caxias, às 16h30min, na Arena, já está encaminhado. Comparando ao time da primeira partida, o time deve ter até duas mudanças: Carballo e Kannemann.

O retorno do volante é garantido. Na primeira partida da final, o camisa 8 ficou de fora por um quadro de virose. Ele se recuperou e participou dos treinamentos normalmente.

Já Kannemann voltou a correr no gramado no início da semana. Desde a quarta-feira (5), as atividades foram com os portões fechados e não foi possível ver o zagueiro participando dos treinamentos.

Veja a lista de relacionados