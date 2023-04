Grêmio e ABC se enfrentam nesta quinta-feira (13), às 21h30min, no estádio Frasqueirão, pela terceira fase da Copa do Brasil. O jogo acontece em Natal na partida de ida e a partida de volta ocorre na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Vivendo um bom momento e sendo campeão gaúcho, o Grêmio chega embalado para a terceira fase da competição nacional. Com alguns desfalques por preservação, o Tricolor quer voltar com um bom resultado de Natal com vitória ou até mesmo um empate.

Já o ABC também está em um bom momento. Foi semifinalista da Copa do Nordeste, perdendo para o Sport, e é finalista do Campeonato Potiguar. O ABC contará com 15 mil torcedores no estádio do Frasqueirão.

Provável escalação do Grêmio

Adriel; João Pedro, Bruno Alves, Kannemann e Diogo Barbosa; Villasanti, Lucas Silva (Nathan), Bitello, Cristaldo e Vina; Galdino (André, Zinho).

Provável escalação do ABC

Simão, Alemão (Luiz Gustavo), Afonso, Richardson e Márcio Azevedo; Jean Patrick, Daniel, Wellington Reis e Léo Ceará; Felipe Garcia e Fábio Lima.

Arbitragem

Árbitro: Raphael Claus (FIFA) (SP)

Assistente 1: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP)

Assistente 2: Sidmar dos Santos Meurer (PR)

Quarto árbitro: Jose Magno Teixeira do Nascimento (RN)

Árbitro de Vídeo: Daiane Muniz (FIFA) (SP)

AVAR: Fabio Rogerio Baesteiro (SP)

Assistente de Árbitro de Vídeo 2: Jose Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL)

Acompanhe na Rádio Grenal

