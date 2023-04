Inter Inter contrata psicólogo para atuar no vestiário com os jogadores

13 de abril de 2023

Buscando soluções, o Inter contratou um psicólogo para auxiliar a comissão técnica a melhorar o dia dia dos jogadores dentro do estádio Beira-Rio. O profissional começou a trabalhar na semana passada. Os dirigentes acreditam que a ajuda do psicólogo vai ajudar no desempenho dentro de campo.

O nome do psicólogo ainda não foi divulgado, mas vai atuar em grupo e individualmente. Ele fará trabalhos com todo o elenco e também atuará atendendo individualmente com qualquer jogador que se sentir à vontade para conversar com o profissional.

Em geral, quando clubes de futebol apostam em psicólogos são feitas palestras e dinâmicas em grupo. A maioria dos times grandes já possuem psicólogos dentro de suas equipes de futebol. Até 2017, o Inter tinha uma psicóloga que atuava na base e no profissional, mas acabou sendo demitida.

