Grêmio Grêmio e Alianza Lima fortalecem laços institucionais em jantar de confraternização

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Além de reforçar os laços institucionais, o encontro antecedeu o jogo decisivo entre Grêmio e Alianza Lima pela Sul-Americana Foto: Lucas Uebel/Grêmio Além de reforçar os laços institucionais, o encontro antecede o jogo decisivo entre Grêmio e Alianza Lima, que definirá quem avança para as oitavas da Conmebol Sul-Americana. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na noite desta terça-feira (22), véspera do confronto entre Grêmio e Alianza Lima pela partida de volta dos playoffs da Conmebol Sul-Americana, representantes das duas diretorias se reuniram em um jantar oficial realizado em uma tradicional churrascaria de Porto Alegre.

O encontro reafirmou o espírito de cordialidade e respeito institucional entre os clubes sul-americanos, reforçando os vínculos promovidos pela Conmebol fora das quatro linhas.

A recepção, organizada pelo Grêmio, foi uma forma de retribuir a hospitalidade recebida pela delegação tricolor em Lima, na semana anterior, quando o Alianza foi anfitrião de um evento semelhante. O clima da noite foi marcado por cordialidade, trocas de ideias e pela tradicional troca de camisas — gesto simbólico que expressa o respeito e a admiração mútua entre as instituições.

Pelo Grêmio, estiveram presentes o presidente Alberto Guerra, o vice-presidente de futebol Alexandre Rossato, o vice-presidente do Conselho de Administração Fábio Floriani, o diretor de futebol Guto Peixoto e o gerente de operações Thiago Floriano.

Já pelo Alianza Lima, participaram Jorge Zúniga, presidente da Junta de Credores, Franco Navarro, diretor esportivo, Rafo Vidal, gerente de equipe, Diego Montoya, gerente de marketing, Christian Melgar, gerente de Melhoria, Juan Carlos Terry, gerente de imprensa, e Federico Flores, secretário-técnico.

A iniciativa reforça o compromisso do Grêmio com a valorização dos relacionamentos institucionais e com o fortalecimento da integração entre os clubes do continente, tornando esses encontros momentos importantes de diplomacia esportiva antes dos grandes desafios em campo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-e-alianza-lima-fortalecem-lacos-institucionais-em-jantar-de-confraternizacao/

Grêmio e Alianza Lima fortalecem laços institucionais em jantar de confraternização

2025-07-23