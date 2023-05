Grêmio e o Athletico-PR entram em campo neste sábado (27) pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece às 16h, na Arena da Baixada, em Curitiba.

Após a vitória no clássico Grenal, o clube gaúcho tenta buscar mais uma vitória e embalar a segunda consecutiva pela primeira vez no campeonato. O time de Renato Portaluppi está com 11 pontos na 10º colocação. Com a Copa do Brasil na próxima semana, a equipe não deve ir com força máxima.

Já o Athletico vem de duas derrotas na consecutivas para o Atlético Mineiro e Bragantino, na Libertadores e Brasileirão, respectivamente. No Brasileiro, o Athletico saiu do G-6 e ocupa a sétima posição, com 12 pontos.

Provável escalação do Grêmio