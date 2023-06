Esporte Grêmio e Bahia abrem as quartas da Copa do Brasil no dia 4 de julho

Por Redação O Sul | 15 de junho de 2023

A primeira partida será em Salvador. O jogo de volta, na Arena, ocorrerá no dia 12 de julho. Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA A primeira partida será em Salvador. O jogo de volta, na Arena, ocorrerá no dia 12 de julho. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

O confronto entre Grêmio e Bahia abrirá as quartas de final da Copa do Brasil, a partir das 21h do dia 4 de julho, uma terça-feira, na Arena Fonte Nova, em Salvador. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou, nesta quinta-feira (15), que os três outros jogos serão disputados um dia depois.

As disputas no dia 5 de julho serão abertas às 19h30min, com o clássico entre São Paulo e Palmeiras no estádio do Morumbi. No mesmo dia, mas a partir das 21h30min, América-MG recebe o Corinthians no Independência, enquanto o Flamengo mede forças com o Athletico-PR no Maracanã.

Já as partidas de volta serão realizadas a partir do dia 12 de julho, com Grêmio e Bahia, a partir das 19h em Porto Alegre, Corinthians e América-MG, na Neo Química Arena às 21h30min, e Athletico-PR e Flamengo, na Arena da Baixada a partir das 21h30min. No dia 13, Palmeiras e São Paulo disputam clássico a partir das 20h no Allianz Parque.

