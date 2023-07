Grêmio Grêmio e Botafogo se enfrentam na Arena pelo Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Equipes se enfrentam a partir das 18h30min deste domingo Foto: Portal O Sul Equipes se enfrentam a partir das 18h30min deste domingo (Foto: Portal O Sul) Foto: Portal O Sul

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grêmio recebe o Botafogo neste domingo (09), na Arena, em Porto Alegre, pela 14° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece a partir das 18h30min. O clube gaúcho é o vice-líder do Brasileirão com 26 pontos. O Botafogo é o líder com 33 pontos.

O Tricolor vem de duas partidas longe da Arena. O Grêmio enfrentou duas vezes o Bahia pelo Brasileirão e Copa do Brasil. De volta à Arena, o clube gaúcho recebe o líder da competição e tenta a aproximação a partir de uma vitória. O técnico Renato Portaluppi poderá contar com Suárez, já na lista de relacionados, apesar de não participar da última partida do Tricolor.

O Botafogo tenta ficar no topo da tabela. Apesar do bom momento, o clube perdeu o técnico Luís Castro para o Al Nassr-ARA. Neste sábado (08), o clube anunciou a contratação do técnico português Bruno Lage, mas quem comanda a equipe em Porto Alegre é o interino Cláudio Caçapa.

Provável escalação do Grêmio

Gabriel Grando; Bruno Uvini, Bruno Alves e Kannemann; João Pedro, Villasanti, Carballo e Reinaldo; Bitello, Cristaldo e Luis Suárez (Vina). Técnico: Renato Portaluppi.

Provável escalação do Botafogo

Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Cuesta e Hugo (Marçal); Tchê Tchê, Marlon Freitas e Eduardo; Júnior Santos, Luís Henrique e Tiquinho Soares. Técnico: Cláudio Caçapa

Arbitragem

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (Fifa)

Auxiliares: Marcelo Carvalho Van Gasse e Fabrini Bevilaqua Costa (Fifa)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (Fifa)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-e-botafogo-se-enfrentam-na-arena-pelo-campeonato-brasileiro/

Grêmio e Botafogo se enfrentam na Arena pelo Campeonato Brasileiro

2023-07-08