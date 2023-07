Inter Fora de casa, Inter joga contra o Fluminense no Rio de Janeiro pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2023

Equipes duelam neste domingo no Maracanã Foto: Portal O Sul Equipes duelam neste domingo no Maracanã (Foto: Portal O Sul) Foto: Portal O Sul

Fora de casa, o Inter enfrenta o Fluminense, neste domingo (09), pela 14° rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Maracanã. A partida acontece às 16h. O Inter está na oitava colocação com 21 pontos. O tricolor das laranjeiras é o sexto colocado também com 21 pontos.

O Inter está vivendo uma expectativa: a estreia de Enner Valencia. O principal reforço da temporada já está regularizado no BID (Boletim Informativo) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e já pode atuar. No entanto, pelas questões físicas, deve começar no banco de reservas. O Colorado não contará com Alan Patrick, que está suspenso. O atacante colorado Pedro Henrique está fora por lesão.

Com um bom início de temporada, o Fluminense foi campeão carioca e está em um bom momento na Libertadores com 100% nas três primeiras rodadas. Atualmente, o clube carioca teve uma queda de rendimento e oscila na tabela do Brasileirão. Na última rodada perdeu para o São Paulo.

Provável escalação do Inter

John; Bustos, Vitão, Mercado, Renê; Rômulo, Johnny (De Pena ou Aránguiz); Jean Dias (Johnny); Mauricio, Wanderson; Luiz Adriano. Técnico: Mano Menezes.

Provável escalação do Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Marcelo; Lima, André; Lelê, Ganso, Keno; Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Arbitragem

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) e Rafael Trombeta (PR)

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

