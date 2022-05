Esporte Em clássico, Grêmio perde por 1 a 0 para o Cruzeiro pela Série B do Brasileirão

Por Redação O Sul | 8 de maio de 2022

O primeiro tempo de partida iniciou disputado, com as duas equipes se conhecendo e trocando passes. Foto: Marcelo Alvarenga/Grêmio FBPA

Grêmio perdeu neste domingo (8) por 1 a 0 contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte, em jogo válido pela 6ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O gol foi contra, do lateral-direito Rodrigo Ferreira. O próximo desafio da equipe de Roger Machado é na próxima segunda-feira (16) contra o Ituano, também fora de casa.

O primeiro tempo de partida iniciou disputado, com as duas equipes se conhecendo e trocando passes. Aos 7 minutos, o Grêmio tentou a primeira finalização. Biel chutou forte, de fora da área, mas a bola acabou pegando no próprio companheiro de time, Diego Souza. Com 13 minutos passados, mais uma tentativa Tricolor acabou ficando prensada, dessa vez na marcação cruzeirense. Biel, dentro da grande área, driblou a zaga adversária e acionou Rodrigo Ferreira na direita. O lateral dominou, chutou e a bola ficou na defesa.

A resposta do Cruzeiro veio aos 15 minutos, mas sem perigo. Neto Moura chutou de longe, pegou mal na bola e ela foi pela linha de fundo. A partida também se caracterizava pelas faltas. Com menos de 20 minutos, Lucas Silva e Zé Ivaldo já estavam amarelados.

Foi em uma cobrança de falta que a equipe de Roger Machado fez o goleiro Rafael Cabral trabalhar. Diogo Barbosa cobrou aos 22 minutos e, no rebote, Rodrigo Ferreira arriscou de longe, fazendo o arqueiro defender. Com 24 minutos jogados, foi a vez da raposa cobrar uma falta perigosa. Bidú bateu no canto direito e Brenno fez uma bela defesa.

O goleiro gremista foi surpreendido aos 26 minutos. Bidú cruzou rasteiro, a bola acabou desviando no lateral Rodrigo Ferreira e indo para o fundo das redes. Passada meia hora de jogo, a finalização de Biel ficou novamente na defesa adversária: a bola sobrou para o atacante na entrada da grande área que chutou pensado na zaga. Nos minutos finais da primeira etapa, a partida voltou a ter mais troca de passes e poucas finalizações a gol.

Durante o intervalo, Roger Machado mexeu na equipe: Lucas Silva, amarelado, saiu para a entrada de Gabriel Silva. O Cruzeiro não realizou modificações, mas iniciou a etapa complementar levando perigo ao goleiro Brenno. Com um minuto, Luvannor chutou cruzado. A bola passou por todo mundo e Bruno Alves desviou para escanteio.

A primeira finalização Tricolor no segundo tempo aconteceu com 4 minutos jogados. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Bitello, na entrada da grande área. O meia dominou, mas acabou batendo para fora. Aos 12 minutos, a raposa realizou a primeira troca: Rômulo entrou na vaga de Geovane. Um minuto depois, Elias caiu dentro da área, em jogada individual, o atacante pediu pênalti no lance, mas o árbitro mandou a partida seguir.

O Grêmio passou a pressionar o adversário e, com 16 minutos, Elias foi responsável pela melhor chance do jogo: o atacante chutou colocado, de fora da área, o arqueiro adversário tirou a bola com os olhos. A finalização passou raspando rente ao travessão. Um minuto depois, foi a vez de Diogo Barbosa tentar o empate. A bola sobrou para o lateral que chutou para o gol, de dentro da área. A tentativa acabou ficando na defesa do Cruzeiro.

A equipe adversária realizou mais modificações. Aos 20 minutos, Wagner Leonardo e Miticov entraram nos lugares de Zé Ivaldo e Luvannor. Quatro minutos depois, foi a vez de Roger Machado mexer na sua equipe: Elias e Diego Souza deram lugar para Janderson e Elkeson.

O Cruzeiro administrava o placar, enquanto o Tricolor tentava chegar ao ataque. A equipe gremista realizou mais trocas aos 32 minutos. Ricardinho e Campaz entraram nas vagas de Biel e Bitello. O técnico cruzeirense, Paulo Pezzolano, também modificou o time: Edu e Bidú deram espaço para Waguininho e Rafael Santos.

Nos minutos finais, o Tricolor quase empatou a partida em duas oportunidades. Primeiro, aos 45 minutos, a bola sobrou na área para Ricardinho. O atacante bateu e chutou por cima do gol. Já com 46 minutos, Campaz perdeu a chance! No bate e rebate, a bola sobrou pro meia que chutou em cima do goleiro adversário.

Ficha técnica

Grêmio: Brenno, Rodrigo Ferreira, Bruno Alves, Pedro Geromel e Diogo Barbosa; Villasanti, Lucas Silva (Gabriel Silva) e Bitello (Campaz); Elias (Janderson), Biel (Ricardinho) e Diego Souza (Elkeson). Técnico: Roger Machado.

Cruzeiro: Rafael Cabral, Zé Ivaldo (Wagner), Oliveira e Eduardo Brock; Geovane Jesus (Rômulo), Willian Oliveira, Neto Moura e Matheus Bidu (Rafael Santos); Luvannor (Miticov), Jajá e Edu (Waguininho). Técnico: Paulo Pezzolano.

