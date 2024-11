Grêmio Grêmio e Fluminense se enfrentam no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro; acompanhe

No primeiro turno, o Grêmio venceu o Fluminense por 1 a 0, na Arena

O Grêmio visita o Fluminense nesta sexta-feira (1º), às 21h, no Maracanã. Partida é válida pela 32° rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor Gaúcho ocupa a 11° posição na tabela, com 36 pontos, e o Tricolor Carioca é o 13°, com 36.

Na última rodada, o Grêmio venceu o Atlético-GO por 3 a 1, na Arena. Soteldo, Pepê e Villasanti foram os marcadores da equipe gremista. Já o Fluminense, vem de derrota para o Vitória, no Barradão, por 2 a 1.

Ambas as equipes buscam se afastar da zona de rebaixamento e garantir uma vaga para a Copa Sul-Americana de 2025. O Red Bull Bragantino abre o Z4 com 34 pontos.

Fluminense

O Fluminense conta com a volta de Nonato, que retorna a equipe após sofrer uma fratura no nariz. Arias, Ganso, Kauã Elias, Manoel, Marquinhos, Samuel Xavier, Thiago Santos e Thiago Silva estão pendurados.

Grêmio

Renato Portaluppi ainda não pode contar com Kannemann e Gustavo Martins. Pavón também não viajou para o Rio de Janeiro. Du Queiroz, Rodrigo Ely e Jemerson estão pendurados.

Arbitragem

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP);

Matheus Delgado Candançan (SP); Árbitro assistente 1: Alex Ang Ribeiro (Fifa-SP);

Alex Ang Ribeiro (Fifa-SP); Árbitro assistente 2: Evandro de Melo Lima (SP);

Evandro de Melo Lima (SP); VAR: Rafael Traci (SC).

