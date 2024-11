Esporte Dorival Júnior fala sobre Bola de Ouro não conquistada por Vini Jr: “O maior prêmio foi o respeito do seu povo”

Por Redação O Sul | 1 de novembro de 2024

Vini volta a Seleção após ser cortado por lesão na última convocação Foto: Lucas Figueiredo/CBF Vini volta a Seleção após ser cortado por lesão na última convocação. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF) Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Nesta sexta-feira (1º), o técnico da Seleção Brasileira, Dorival Jr, realizou a convocação do Brasil para os próximos dois jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo. Vini Jr, que tinha sido cortado da última lista por lesão, volta a ser chamado pelo treinador para vestir a o uniforme canarinho.

Foi sua primeira convocação após perder a Bola de Ouro para Rodri, volante do Manchester City. A situação causou polêmica no mundo todo, principalmente no Brasil, pois o craque era o favorito a receber o prêmio. Para Dorival, a premiação na França foi injusta.

“Se teve um atleta que tenha sido decisivo e com o talento mostrado ao mundo todo, foi o Vini”, definiu Dorival. “Nada contra quem acabou ganhando o prêmio. Muito pelo contrário. É um reconhecimento a um dos grandes atletas do futebol espanhol e mundial, que vem se destacando muito. Porém, o Vinicius, pelo trabalho que fez, deveria ter tido uma atenção diferente”, disse o treinador.

O técnico contou, durante a coletiva, que conversou com o jogador antes da cerimônia, mas não chegou a conversar após a premiação. “Talvez o maior prêmio que o Vinicius tenha ganho tenha sido o reconhecimento e o respeito do seu povo. A grande maioria do povo brasileiro percebeu a injustiça e o tamanho dela que teria sido feita com um atleta que poderia ter tido essa premiação”, finalizou Dorival.

