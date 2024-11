Esporte A evolução dos jogos móveis

Por Redação O Sul | 1 de novembro de 2024

Com os smartphones se tornando cada vez mais parte integrante da vida cotidiana, os jogos on-line alcançaram um sucesso notável. Foto: Unsplash

Com o mercado global de jogos móveis avaliado em cerca de US$ 98,74 bilhões e os smartphones se tornando cada vez mais parte integrante da vida cotidiana, os jogos on-line alcançaram um sucesso notável. No entanto, a pergunta permanece: como chegamos até aqui? Neste artigo, exploraremos como os jogos em seu telefone evoluíram e se tornaram uma força de mercado tão dominante.

O início

Embora o primeiro telefone celular tenha sido inventado em abril de 1973 por Marty Cooper, o lançamento dos jogos para celular foi um pouco mais lento – o primeiro jogo para celular foi o Tetris para o Hagenuk MT-2000. A era dos jogos para celular realmente começou em 1997, com o sempre icônico Snake.

À medida que a tecnologia começou a evoluir, o mesmo aconteceu com os jogos. Com a introdução do Wireless Application Protocol (WAP), os telefones celulares puderam se conectar à Internet. A introdução de telefones habilitados para Java foi um divisor de águas, permitindo o desenvolvimento de jogos mais avançados com visuais e mecanismos de jogabilidade aprimorados. Jogos como Pac-Man e Space Impact mostraram o potencial dos jogos para celular, cativando um público cada vez maior e abrindo caminho para uma variedade maior de experiências.

O lançamento do primeiro iPhone em 2007 foi um ponto de virada para o setor móvel. Um ano depois, a App Store da Apple revolucionou os jogos móveis ao oferecer uma plataforma centralizada para os desenvolvedores comercializarem suas criações. Isso democratizou o setor, permitindo que tanto os desenvolvedores independentes quanto as grandes empresas alcançassem um público global com suas ideias inovadoras.

Nos anos que se seguiram, os jogos para celular viram um aumento na criatividade e nos avanços técnicos. Jogos como Temple Run e Angry Birds tornaram-se fenômenos culturais, demonstrando que os dispositivos portáteis podiam proporcionar experiências de jogos envolventes e de alta qualidade.

A ascensão dos smartphones

A década de 2010 marcou um momento crucial nos jogos móveis, impulsionado pela adoção generalizada dos smartphones. Dispositivos como o iPhone e os telefones Android revolucionaram os jogos com tecnologia robusta e controles de toque fáceis de usar, tornando os jogos móveis mais populares e acessíveis do que nunca. Plataformas como a App Store e o Google Play ofereceram uma ampla gama de experiências, desde jogos casuais como “Candy Crush” até títulos mais imersivos como “Infinity Blade”.

À medida que os smartphones ganharam domínio, tanto o setor de jogos tradicionais quanto o setor de iGaming tiveram um crescimento significativo, com os melhores sites de caça-níqueis on-line tornando-se acessíveis a qualquer hora e em qualquer lugar.

O modelo free-to-play também surgiu, com jogos como “Clash of Clans” e “Candy Crush” (que foi o aplicativo de jogos para celular mais jogado no Brasil, sendo jogado por 11% dos usuários locais) atraindo milhões de jogadores e gerando uma receita substancial por meio de compras no aplicativo e anúncios.

Jogos móveis e de console

Além disso, ao longo da década de 2010, os jogos para dispositivos móveis e consoles se fundiram, resultando em várias marcas conhecidas disponíveis em smartphones. Títulos como “Fortnite” e “PUBG Mobile” introduziram o gênero battle royale nos dispositivos móveis, causando uma fusão entre as plataformas de jogos convencionais.

Em resumo, a década de 2010 estabeleceu a base para o atual período de florescimento dos jogos para dispositivos móveis, criando as condições para novos avanços e expansão no futuro.

O futuro dos jogos para celular

Atualmente, um grande desenvolvimento nos jogos para celular é a integração da inteligência artificial (IA) à jogabilidade . A IA pode analisar vários aspectos do comportamento de um jogador, inclusive seu estilo de jogo e suas preferências. Ao coletar e analisar esses dados, os algoritmos criam perfis de jogadores exclusivos, possibilitando a geração de experiências personalizadas, adaptadas às habilidades e preferências de cada indivíduo.

A IA também aprimora o realismo e a inteligência dos personagens do jogo, que ajustam dinamicamente suas ações em resposta ao comportamento do jogador. Isso leva a uma jogabilidade mais complexa e imprevisível, exigindo que os jogadores apliquem habilidade e pensamento estratégico. Como resultado, a jogabilidade se torna mais dinâmica e variada, aumentando o apelo dos jogos para celular e expandindo o potencial do setor.

Em resumo, a integração da IA nos jogos para celular cria ambientes virtuais personalizados e inteligentes, transformando os jogos em mais do que apenas entretenimento – eles se tornam uma forma de arte interativa, abrindo novas possibilidades e oportunidades no mundo dos jogos.

