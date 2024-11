Esporte Sucesso dos Jogos Blockchain vs. Dificuldades das NFTs

Por Redação O Sul | 1 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Apesar da sua base partilhada na tecnologia blockchain, estes setores seguiram caminhos divergentes. Foto: Image created by Microsoft Copilot Apesar da sua base partilhada na tecnologia blockchain, estes setores seguiram caminhos divergentes. (Foto: Image created by Microsoft Copilot) Foto: Image created by Microsoft Copilot

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os jogos Blockchain avançaram no ecossistema Web3, atraindo usuários com seu modelo jogue para ganhar e oferecendo recompensas tangíveis por conquistas no jogo. Enquanto isso, o mercado de NFT, que já foi uma força dominante, viu um declínio no envolvimento e no volume de negociações. Apesar da sua base partilhada na tecnologia blockchain, estes setores seguiram caminhos divergentes.

A ascensão dos jogos Blockchain: experiências envolventes e incentivos financeiros

Os jogos baseados em blockchain têm revolucionado o mundo dos games ao integrar a propriedade digital e incentivos financeiros. Diferente dos jogos tradicionais, onde os jogadores apenas alugam itens do jogo, os jogos blockchain permitem que os usuários possuam, negociem e monetizem seus ativos por meio de NFTs e tokens. Essa mudança atraiu uma base de usuários leal, com o relatório da AMBCrypto destacando que os jogos blockchain registraram em média 4,4 milhões de carteiras ativas diárias em outubro, enfatizando o forte nível de engajamento do setor.

O modelo “play-to-earn” (P2E), que recompensa os jogadores com criptomoedas ou ativos do jogo, acrescenta uma motivação extra, transformando o jogo não só em um hobby, mas também em uma fonte potencial de renda. Combinando entretenimento e oportunidade financeira, os jogos blockchain criaram uma base de usuários sustentável, incentivando os jogadores a se manterem ativos no ecossistema.

Dificuldades do Mercado de NFTs: Queda no Engajamento e Saturação do Mercado

Enquanto os jogos blockchain prosperam, as NFTs enfrentam desafios. O mercado de NFTs registrou uma queda significativa no volume de negociações em 2024, com o número de traders, compradores e vendedores ativos em declínio. A análise da AMBCrypto de outubro atribui essa queda à saturação do mercado e ao cansaço das coleções, onde um influxo de projetos semelhantes de NFTs levou ao enfraquecimento do interesse dos usuários. Coleções que antes atraíam grande engajamento, como CryptoPunks e Bored Ape Yacht Club, agora enfrentam a concorrência de uma quantidade avassaladora de novos projetos.

Os desafios no espaço das NFTs destacam uma diferença fundamental em relação aos jogos blockchain. As NFTs são principalmente colecionáveis, carecendo do elemento interativo que mantém os usuários voltando aos jogos blockchain. A ausência de opções de engajamento além da posse dificultou a retenção de uma base de usuários para as NFTs, especialmente enquanto os compradores buscam investimentos com mais utilidade e potencial de longo prazo.

Comparação do Engajamento dos Usuários: Por que os Jogos Blockchain Estão na Frente

Uma das diferenças fundamentais entre NFTs e jogos blockchain está no engajamento dos usuários. Os jogos blockchain oferecem experiências interativas com recompensas recorrentes, enquanto as NFTs focam na posse e no valor especulativo. O relatório da AMBCrypto enfatiza que os jogos blockchain promovem uma base de usuários leal e ativa, já que os jogadores se envolvem no jogo e buscam ganhar recompensas. Esse alto nível de engajamento é essencial para sustentar o sucesso a longo prazo no rápido espaço do Web3.

Em contraste, a posse de NFTs muitas vezes atrai um público mais restrito, principalmente colecionadores e especuladores, que podem não interagir regularmente com seus ativos. Como resultado, o engajamento no mercado de NFTs tende a flutuar, com menos oportunidades de interação consistente. Essas dinâmicas de engajamento contrastantes explicam por que os jogos blockchain superaram as NFTs em termos de retenção de usuários e atividade diária.

Apelo Financeiro dos Jogos Blockchain vs. Especulação de NFTs

Outro fator crucial que impulsiona o sucesso dos jogos blockchain é seu modelo financeiro, que permite que os jogadores ganhem recompensas de valor real. Os jogos blockchain aproveitam a economia “play-to-earn”, permitindo que os jogadores acumulem ativos digitais com valor tangível. No relatório de outubro da AMBCrypto, observa-se que o ApeCoin, um popular token de jogo, teve uma valorização de 80% em outubro, impulsionado pelo aumento do engajamento dos usuários e da demanda dentro dos jogos blockchain. Esse apelo financeiro é um atrativo poderoso para os usuários que buscam mais do que apenas ganhos especulativos.

As NFTs, por outro lado, permanecem como ativos altamente especulativos, com os preços geralmente impulsionados por tendências e hype. Embora algumas NFTs ofereçam staking ou utilidade em certos ecossistemas, a maioria carece de valor intrínseco além de seu status como colecionáveis. Essa dependência do sentimento de mercado torna as NFTs mais voláteis, e os investidores estão cada vez mais cautelosos com projetos sem casos de uso sólidos, o que contribui para as dificuldades atuais do setor.

Adaptando-se às Demandas do Mercado: O Que as NFTs Podem Aprender com os Jogos Blockchain?

O sucesso dos jogos blockchain sugere que as NFTs poderiam se beneficiar ao adicionar mais recursos interativos e utilitários. Alguns projetos de NFTs estão explorando mecanismos de staking, direitos de governança e aplicações em jogos, aproximando-as de ativos funcionais ao invés de apenas colecionáveis estáticos. O relatório da AMBCrypto aponta que a integração de utilidade pode reviver o interesse nas NFTs, especialmente se estiverem alinhadas com os aspectos interativos que tornam os jogos blockchain tão envolventes.

Além disso, colaborações entre projetos de NFTs e plataformas de jogos blockchain podem proporcionar um caminho a seguir, permitindo que as NFTs ganhem mais uso prático dentro dos mundos virtuais. Ao oferecer NFTs que garantem acesso a itens do jogo ou experiências únicas, os criadores podem aumentar o apelo desses ativos, atendendo aos usuários que valorizam tanto a posse digital quanto a utilidade.

O Futuro dos Jogos Blockchain e das NFTs: Caminhos Divergentes?

As tendências divergentes nos jogos blockchain e nas NFTs destacam a evolução do Web3 e as mudanças nas preferências dos usuários de ativos digitais. Os jogos blockchain se posicionaram como líderes ao focar em engajamento, incentivos financeiros e construção de comunidade. Com o relatório da AMBCrypto notando um crescimento consistente em carteiras ativas diárias, é evidente que os jogos blockchain conseguiram atrair os usuários, oferecendo uma experiência imersiva que está em sintonia com os princípios do Web3.

As NFTs, no entanto, podem precisar redefinir sua proposta de valor para permanecerem relevantes. Ao integrar mais utilidade e explorar aplicações além da arte digital e colecionáveis, as NFTs poderiam expandir seu apelo de mercado e criar valor duradouro para os detentores. O sucesso dos jogos blockchain fornece um roteiro potencial, sugerindo que interatividade e recompensas tangíveis são essenciais para manter o interesse dos usuários na era do Web3.

Conclusão

O sucesso dos jogos blockchain e as dificuldades das NFTs refletem a importância da utilidade, engajamento e valor no cenário em evolução dos ativos digitais. Como o relatório da AMBCrypto ilustra, os jogos blockchain conseguiram capturar o interesse sustentado dos usuários ao oferecer incentivos financeiros e experiências interativas, enquanto as NFTs enfrentam os desafios da saturação do mercado e da dinâmica especulativa. Para investidores e criadores, entender essas tendências contrastantes pode fornecer insights sobre para onde o ecossistema Web3 está se dirigindo e como navegar pelas suas oportunidades e desafios.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/sucesso-dos-jogos-blockchain-vs-dificuldades-das-nfts/

Sucesso dos Jogos Blockchain vs. Dificuldades das NFTs

2024-11-01