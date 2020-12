Esporte Com um empate de 0 a 0 contra o Goiás, o Grêmio deixou o G-4 do Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2020

Tricolor gaúcho jogou com um time misto, a fim de poupar titulares para a Libertadores. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Jogando fora de casa na noite deste sábado, o Grêmio empatou em 0 a 0 com o Goiás em duelo válido pela vigésima-quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Com esse placar, o Tricolor gaúcho caiu do quarto para o sexto lugar na tabela (com 41 pontos) e ainda pode perder tal posição conforme resultados paralelos deste domingo. Já os donos da casa (20 pontos) deixaram a lanterna da competição.

O clube gaúcho atuou com time misto, a fim de preservar alguns titulares para o jogo de volta contra o Santos nas quartas-de-final da Copa Libertadores da América, nesta semana. No Brasileirão, o próximo compromisso está marcado para o próximo sábado (19), em Recife (PE), contra o Sport.

A partida

O confronto teve um início movimentado e logo aos 50 segundos de bola rolando, Vanderlei foi obrigado a fazer uma grande defesa, em um chute forte de Ariel Cabral, que soltou uma bomba da intermediária.

Mas o Grêmio não se abalou com a pressão goiana e partiu para o campo de ataque. Trocando passes, Bruno Cortez acabou acionado na esquerda e fez uma jogada individual, invadindo a área entre os marcadores, mas finalizou pra fora.

Aos 6’, o Tricolor tentou pela direita, com um cruzamento na pequena área. Churín tentou girar e finalizar, mas Ariel Cabral colocou para escanteio. Já três minutos depois, após boa trama gremista, Orejuela recebeu na direita e chutou cruzado, levando perigo a meta goiana, mas a bola saiu à direita do gol.

Passados 10’, os gremistas tiveram uma boa chance em cobrança de falta, próximo à risca da área. Lucas Silva mandou direto, por baixo da barreira, mas a bola saiu pela linha de fundo. Outra boa chance tricolor saiu dos pés de Matheus Henrique, que chutou de fora da área obrigando Tadeu a se esticar e espalmar pela linha de fundo, com 19’.

Os donos da casa ameaçaram com Fernandão aos 21’, que recebeu um cruzamento de David Duarte e chutou a gol, mas mandou por cima, após a bola ainda desviar em Kannemann.

Quase que o Grêmio assinalou o primeiro gol aos 25’, quando Churín cruzou na pequena área para Pepê, mas o atacante não conseguiu alcançar e a bola saiu.

Uma boa chance gremista saiu em bola parada, aos 38’. Da esquerda, Lucas Silva chutou direto e só não marcou, porque Tadeu fez uma grande defesa. Na reta final do primeiro tempo, os gremistas tentaram mais uma vez com um chute do volante, mas o camisa 16 acabou mandando por sobre a meta.

Na etapa complementar, o Grêmio voltou a campo com a mesma escalação, mas faria substituições no decorrer da partida. Nos primeiros instantes da partida, quem levou perigo foi o Goiás: após cobrança de escanteio, a bola bateu na defesa gremista e foi em direção a meta, mas o goleiro Vanderlei fez a defesa. Os visitantes responderam de imediato. Desta vez, Darlan chutou de fora da área, mas o arqueiro adversário defendeu.

Já aos 5’, Jefferson se aproveitou de uma falha na defesa goiana e cruzou para Fernandão, que por sorte, não alcançou. O Tricolor ameaçou com Pepê, que deu um bom passe para Matheus Henrique na cara do gol. O volante invadiu a área entre os zagueiros, mas caiu na área.

Aos 18 minutos, O Tricolor teve uma falta a seu favor da intermediária de ataque. Pepê colocou na área, para Kannemann cabecear, mas a bola foi para fora.

A melhor oportunidade saiu para os donos da casa, após uma cobrança de escanteio, aos 23’. A bola foi colocada na área e Iago Mendonça subiu para desviar a gol. A bola passou muito perto do gol, mas saiu à direita.

O Grêmio respondeu no minuto seguinte, com uma tabela entre Luiz Fernando e Pepê, que cruzou, mas a bola saiu. Outra chance saiu aos 29’, quando Ferreira tentou uma jogada individual, cortou a marcação e finalizou. Tadeu defendeu.

Aos 35’, Ferreira fez uma boa jogada pelo lado direito, invadindo a área a dribles, mas Tadeu defendeu no meio do gol. Na reta final, aos 40’, o Tricolor ainda fez um lance pela esquerda, mas Pepê foi flagrado em impedimento.

Ficha técnica

– Sob o comando de Glauber Ramos, o Goiás escalou Tadeu, Iago Mendonça, Fábio Sanches, David Duarte, Shaylon, Jefferson, Breno, Ariel Cabral, Miguel Figueira, Fernandão (João Marcos) e Rafael Moura.

– Já o Grêmio do técnico Renato Portaluppi colocou em campo no estádio da Serrinha uma equipe formada por Vanderlei, Orejuela, Rodrigues, Kannemann, Bruno Cortez, Darlan Mendes (Lucas Silva), Matheus Henrique (Fabricio), Pepê, Luiz Fernando (Ferreira) e Diego Churín (Patrick).

– Arbitragem: Edina Alves Batista (SP), auxiliada por Marcelo Van Gasse (SP) e Neuza Inês Back (SP). No VAR, José Cláudio Rocha Filho (SP).

