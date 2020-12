Esporte Neymar ironiza após ficar de fora do prêmio de melhor jogador do mundo: ‘É sério?’

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2020

Neymar estava na lista inicial da Fifa ao prêmio de melhor do mundo, que tinha 11 nomes. (Foto: Divulgação/PSG)

De fora do prêmio “The Best”, da Fifa, que premia o melhor jogador do mundo, Neymar voltou a ironizar a escolha da entidade. Após dizer nas redes sociais que “viraria jogador de basquete e gamer”, o atacante postou uma foto com a legenda “é sério?” acompanhada de emoji com cara de bobo.

Neymar estava na lista inicial da Fifa ao prêmio de melhor do mundo, que tinha 11 nomes. No entanto, após a divisão dos votos, que é feita por quatro grupos (capitães e treinadores das seleções, jornalistas e público), o jogador do PSG ficou de fora. Cristiano Ronaldo, Lewandowski e Messi são os indicados. O anúncio do prêmio acontecerá no dia 17 de dezembro e terá transmissão direto da sede da Fifa, em Zurique, na Suíça.

Horas depois de não esconder seu incômodo por ficar fora dos finalistas do prêmio The Best em 2020, Neymar deu espaço na agenda a um de seus hobbies preferidos: tatuagens. O tatuador Boby Tattoo registrou em suas redes sociais um novo desenho que o craque do PSG decidiu colocar em seu corpo, com uma enorme figura de Goku, protagonista do anime Dragon Ball, desenho japonês que fez sucesso no Brasil na década de 1990.

Embora não tenha exibido o trabalho finalizado, o profissional postou imagens do processo, feito junto a Adão Rosa, que já fez outras tatuagens no corpo de Neymar. O novo desenho está localizado na região inferior das costas. O rascunho para a tatuagem foi postado pelo tatuador, no qual Goku aparece com uma de suas imagens mais conhecidas, na forma evoluída de “Super Sayajin”.

