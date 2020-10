Esporte Grêmio e Inter se reunem para divulgar o documentário GRENAL – O MAIOR CLÁSSICO DA AMÉRICA

Por Redação O Sul | 19 de outubro de 2020

Foto: Divulgação/ Grêmio FBPA

Na tarde dessa segunda-feira (19), na sede da Federação Gaúcha de Futebol, foi divulgado o novo projeto produzido pela Produtora Cinematográfica GIROS, a série documental GRENAL – O MAIOR CLÁSSICO DA AMÉRICA.

Dividida em 8 episódios de 50 minutos, a série pretende acompanhar todos os Grenais disputados na temporada de 2021, ao mesmo tempo que traz clássicos marcantes ao longo da história. A narrativa acompanha tanto visões gremistas como visões coloradas.

Se investigará, como a grandeza desse clássico se construiu ao longo dos anos, em partidas e personagens memoráveis, que se renovam a cada ano e ainda evocam – até mesmo em suas cores – as disputas entre chimangos e maragatos que agitaram o Rio Grande do Sul no início do século XX, entre outros aspectos marcantes da cultura regional.

Por meio de diálogos com a torcida, haverá a possibilidade de ouvir diferentes relatos, como por exemplo: qual é a maior goleada? quais foram os grandes homens-grenais? Entre partidas históricas e momentos épicos, o documentário se espalha pela atmosfera gaúcha, que ajuda entender e desfrutar do clássico que conquistou o mundo afora.

Os personagens da narrativa são os mais conhecidos rostos das torcidas gaúchas, craques, improváveis heróis, dirigentes, jornalistas, e claro, quem rega a rivalidade: a torcida. Com a camisa tricolor, veremos personalidades como Renato, Paulo Nunes, Felipão e Ronaldinho. No Colorado, ídolos como Falcão, D’Alessandro, Guiñazu e Fernandão, tragicamente falecido.

