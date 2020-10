Além de chegar ao seu nono empate no Campeonato Brasileiro, a partida sem gols contra o São Paulo no último sábado (17) trouxe dores de cabeça para o Grêmio. O terceiro amarelo de Pedro Geromel, a saída de Alisson e Luiz Fernando com dores durante a partida e as decisões da arbitragem deixaram o tricolor com um gostinho de derrota na 17ª rodada do Brasileiro.

O zagueiro titular já estava pendurado e levou o terceiro cartão amarelo por reclamar de um pênalti não marcado em cima dele mesmo. Com isso, fica de fora da próxima rodada do Brasileirão, contra o Athletico-PR no próximo domingo (25).

Já as dúvidas ficam por conta de Alisson e Luiz Fernando, que precisaram ser substituídos durante a partida, lesionados. Alisson levou um pisão no tornozelo esquerdo de Tchê Tchê ainda no primeiro tempo, mas resistiu até os 13 minutos da etapa final, quando foi substituído por Thaciano. Luiz Fernando recebeu uma entrada de Daniel Alves também no tornozelo esquerdo, aos 17 do segundo tempo. Os dois realizarão exames para identificar possíveis problemas físicos após deixarem a partida no Morumbi com dores.