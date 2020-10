Grêmio Gurias Gremistas iniciam semana de treinamentos e se preparam para partida decisiva contra o Corinthians

Foto: Jessica Maldonado / Grêmio FBPA

Classificadas para as quartas de final do Brasileirão A1, as Gurias Gremistas iniciaram a preparação para a partida histórica na competição, diante do Corinthians, e pela primeira vez, na Arena. Depois de alcançar a classificação, com o empate sem gols na última rodada, no confronto com o São Paulo, o Grêmio encerrou a primeira fase da competições com 24 pontos, totalizando 15 partidas, 7 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, ocupando a 8ª posição na tabela.

Esse será um marco para a modalidade feminina, que desde 2017 foi retomada no Grêmio. Para o presidente Romildo Bolzan, a realização de um jogo oficial da equipe feminina na Arena é um momento de valorização da equipe: “Recebemos esse pedido da CBF com muita satisfação e entendemos que já era o momento delas entrarem em campo na Arena. Cada vez mais elas têm conquistado o espaço e a admiração da torcida, então ficamos felizes de abrir a casa tricolor para esse jogo que vai entrar para a história”, disse Bolzan.

Com foco total no Corinthians, que encerrou a primeira fase como líder do campeonato, a equipe gremista iniciou já no domingo, os treinamentos para o primeiro confronto das quartas de final. Com atividades diárias programadas para a semana, a comissão técnica orienta trabalhos técnicos e táticos, com ajustes de movimentação e posicionamento da equipe.

O primeiro jogo acontece no próxima dia 25 de outubro, na Arena e o duelo de volta será dia 2 de novembro, na Arena Corinthians.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

