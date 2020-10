Grêmio Alisson assume liderança de assistências na temporada tricolor

Por Redação O Sul | 19 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Por Redação Rádio Grenal | 19 de outubro de 2020

Alisson virou uma das referências gremistas desde a saída de Ramiro em 2018. Com suas boas participações em partidas decisivas e sua importância tática o levaram a garantir titularidade absoluta em 2019, e nessa temporada, soma 31 jogos e 2 gols. Os números podem ser baixos, mas seu destaque nas partidas se dá pela forma em que se envolve nas jogadas e então, auxilia os companheiros.

É o segundo jogador gremista que mais apareceu em campo no ano, ficando atrás apenas de Vanderlei. E o mapeamento das aparições de Alisson nas partidas do Grêmio no ano expõem que o jogador sempre iniciou como titular, ou seja, jamais começou no banco de reservas. E se destaca em especial nas assistências do time: são 7 só nessa temporada.

Alisson teve em ascensão seu papel em partidas contra Esportivo, Juventude, Flamengo, Atlético-GO, Palmeiras, Universidad Católica e Botafogo, a curiosidade é que em nenhum desses confrontos o Grêmio saiu derrotado. Os únicos atrás de Alisson são Diego Souza com 6, Everton, hoje no Benfica, com 5 e Pepê, com 3.

Na última quarta-feira (14), na vitória do Grêmio sobre o Botafogo, por 3 a 1, foi onde ele chegou a sete passes para gol na temporada. Em 2019, foram nove assistências dadas.A excelente fase coincide com a influência em campo. No segundo gol da noite, Alisson iniciou a jogada que termina com a finalização de Pepê.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio