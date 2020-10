Na última semana, as conversas entre clubes e jogador tiveram andamento e tudo se encaminha para o acerto nos próximos dias. O que está acertado entre clube gaúcho e atleta é um contrato de três temporadas, já com vencimentos definidos. Falta agora, o final da negociação entre Grêmio e Cerro Porteño. De acordo com o Diário ABC, do Paraguai, o tricolor pagará U$ 2 milhões (cerca de R$ 11,2 milhões) para contar com o jogador argentino de 30 anos.

O centroavante defende as cores do Cerro desde 2017. Já disputou 128 partidas pelo clube, com 53 gols e, nesta temporada, marcou 7 gols em 19 jogos. O nome de Diego está dentro das buscas gremistas: um centroavante com as mesmas características de Diego Souza. O tricolor ainda busca um meia e um volante.