Por Redação O Sul | 3 de Maio de 2020

As reapresentações serão realizadas de forma gradual e escalonada. (Foto: Lucas Uebel/FBPA)

Após mais de 40 dias parada em razão da pandemia de coronavírus, a partir desta segunda-feira (4), a dupla Grenal vai retomar as atividades dos seus departamentos de futebol profissional. As reapresentações serão realizadas de forma gradual e escalonada.

Em acordo com o decreto 20.562, publicado pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre na última sexta-feira (1º), Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense comunicou que retomará as atividades do Departamento de Futebol Profissional, no CT Presidente Luiz Carvalho, a partir desta segunda, com a reapresentação, de forma gradual e escalonada, primeiro dos funcionários e integrantes do departamento de futebol. Logo após, de acordo com esse procedimento, haverá a reapresentação do atletas.

Com isso, será implementado um rígido protocolo médico desde o ingresso ao CT, como medição da temperatura e realização de testes para Covid-19 e utilização dos EPI’s. Todos os integrantes do departamento serão reavaliados diariamente.

Os jogadores serão divididos em grupos e horários para a realização das atividades, cumprindo todas as recomendações das instituições de saúde e governamentais, seguindo as determinações sanitárias. O Grêmio seguirá atento aos futuros decretos e orientações das autoridades públicas, podendo ajustar ou adotar novas medidas, caso sejam necessárias, em seus protocolos, visando a preservação da saúde e integridade física de seus profissionais e colaboradores.

O acesso ao CT Luiz Carvalho será controlado e restrito, reduzindo ao máximo o fluxo de pessoas. As atividades serão fechadas para a imprensa e público em geral. As imagens, fotos, vídeos e áudios serão coordenados pela comunicação do Clube e repassados para o site oficial e imprensa em geral.

Inter

O Sport Club Internacional comunicou que retomará as atividades do Departamento de Futebol Profissional a partir desta segunda, com a reapresentação da comissão técnica e grupo de apoio. O retorno dos atletas será na terça-feira (5), às 9 horas. Segundo o clube, o retorno acontece em acordo com o decreto publicado pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre.

Os profissionais serão avaliados diariamente e passarão por testes para a Covid-19. O grupo de jogadores será dividido em horários para a realização das atividades, cumprindo todas as recomendações das instituições de saúde e governamentais. O Clube seguirá atento aos futuros decretos e orientações das autoridades para adotar novas medidas, caso necessárias, em seus protocolos.

O acesso ao CT Parque Gigante será controlado e restrito, reduzindo ao máximo o fluxo de pessoas. As atividades serão fechadas para a imprensa e público em geral.

