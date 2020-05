Inter Jogadores do Inter recebem uniforme de treino antes de reapresentação

Por Redação O Sul | 4 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

A semana começa marcada pelo o reinício dos trabalhos no Inter. Nesta segunda-feira (4), o CT Parque Gigante já recebe as primeiras movimentações da comissão técnica e do grupo de apoio. Apesar da representação está marcada apenas para esta terça-feira, os jogadores também já passaram pelo local para receber os uniformes de treinos.

Conforme o protocolo médico estabelecido pelo clube, os jogadores já chegarão e sairão fardados ao CT, sem a utilização do vestiário. O início dos treinos físicos estão programados para iniciar a partir de amanhã, pela manhã. Antes disso, os atletas irão passar por uma espécie de triagem e por testes para a Covid-19. O elenco será dividido em horários para a realização das atividades, cumprindo todas as recomendações das instituições de saúde e governamentais.

O Inter também limitará o acesso ao local apenas ao mínimo possível. As atividades serão fechadas para a imprensa e público em geral.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Inter