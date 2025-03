Grêmio Grêmio e Juventude se enfrentam em jogo que define finalista do Gauchão

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2025

O time comandado por Gustavo Quinteros entrará em campo neste sábado (1º) com a vantagem do empate. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O Grêmio finalizou nessa sexta-feira (28) a preparação para o duelo contra o Juventude, que acontece neste sábado (1º), às 16h30min, no Alfredo Jaconi. O confronto é válido pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho. Por ter vencido a primeira partida por 2 a 1, o time da Capital tem a vantagem do empate.

Após o aquecimento, o elenco realizou uma sequência de exercícios sob o comando da equipe de preparação física. Os jogadores trabalharam arranque, aceleração e salto sobre obstáculos, seguido por um treino de passe e movimentação.

Na continuação, Quinteros reuniu o time titular e comandou um treino tático com jogadas de bola parada em diversas partes do campo. O treinador também focou em posicionamento e transição dos setores.

Os jogadores Kannemann, Aravena e Alysson retornam de lesões e fizeram uma corrida contínua em volta do gramado.

Pepê

O volante Pepê está de saída do Grêmio. O jogador de 27 anos teve sua transferência para o Vitória acertada e assinará contrato com o clube baiano até o final de 2027. O Tricolor receberá cerca de 200 mil dólares (aproximadamente R$ 1,2 milhão) pela negociação.

Antes de seguir para Salvador, Pepê participou normalmente do treino matinal no CT Luiz Carvalho e se despediu dos companheiros. A chegada ao novo clube está prevista para este fim de semana, onde o atleta passará pelos exames médicos e será integrado ao elenco rubro-negro.

A movimentação no mercado reforça a relação entre as duas equipes, que recentemente acertaram a vinda de Wagner Leonardo e Lucas Esteves ao Grêmio em negociações paralelas.

Formado na base do Flamengo, Pepê teve passagens por Portimonense, de Portugal, e Cuiabá antes de desembarcar no Rio Grande do Sul em 2023. Na época, o Tricolor investiu cerca de R$ 8 milhões para contar com o atleta, que rapidamente conquistou espaço e fechou a temporada de 2024 com 48 jogos, a maior marca de sua carreira.

