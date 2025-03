Política Lula enaltece trabalho com Tarcísio, mas diz que relação não é “casamento”, e governador brinca: “Ainda bem”

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Lula citou a necessidade de compartilhar esforços para garantir melhorias à população. Foto: Ricardo Stuckert/PR Lula citou a necessidade de compartilhar esforços para garantir melhorias à população. (Foto: Ricardo Stuckert/PR) Foto: Ricardo Stuckert/PR

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva enalteceu o trabalho em conjunto com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), durante um discurso sobre união de esforços em prol da população feito na quinta-feira (27), em Santos (SP).

O petista, porém, brincou que a relação não representava um pedido de casamento. Nas imagens, é possível ver o governador respondendo em tom bem-humorado: “Ainda bem”. O discurso foi feito durante o lançamento do edital do Túnel Santos-Guarujá no Parque Valongo, em Santos. Lula citou a necessidade de compartilhar esforços para garantir melhorias à população.

“Não é possível a gente deixar de trabalhar, sabe, de forma conjunta, de compartilhar esforços, porque eu não gosto de fulano ou fulano não gosta de mim”, afirmou Lula. “Eu não estou propondo casamento para ele, nem ele está propondo para mim. O que estamos propondo é um jeito de trabalhar juntos”.

Ex-ministro do governo Bolsonaro, o governador foi o primeiro a se manifestar e, durante o discurso, teceu elogios a Lula pelo compromisso com o andamento do processo que resultará na construção do túnel submerso.

“Desde o início a gente (Tarcísio e Lula) teve as conversas sobre o túnel. O senhor colocou isso tudo com prioridade”. O governador ainda citou uma frase que ouviu do presidente: “Não tá na hora de ter disputa política, nós temos que atender o cidadão. E é o que nós estamos fazendo no dia de hoje aqui, atendendo o cidadão”.

O presidente assumiu o microfone em seguida e ressaltou que a boa relação se faz necessária para que projetos andem e a população seja atendida. “Não é possível a gente deixar de trabalhar de forma conjunta, de compartilhar esforço, porque eu não gosto de fulano, o fulano não gosta de mim”.

“Quando você tem vontade política, você consegue fazer as coisas”, disse Lula, ressaltando que tanto ele quanto o governador têm tido bom entendimento para avançar em obras que vão contribuir com o desenvolvimento do estado e país.

O projeto da ligação seca prevê um túnel submerso de 870 metros, oferecendo uma alternativa rápida de 1,5 minuto entre Santos e Guarujá. Atualmente, os usuários têm duas opções: a Rodovia Cônego Domênico Rangoni, com 40 km e 50 minutos de viagem, ou a balsa, que leva de 20 minutos a 2 horas, dependendo do tráfego, movimentação no porto e condições climáticas.

Segundo o governo paulista, a média diária de pessoas que atravessam os municípios por meio de balsas atualmente é de 78 mil, com mais de 20 mil veículos. O tempo estimado para a travessia de veículos pelo túnel submerso será de pouco mais de um minuto e meio. A previsão é que aproximadamente 150 mil passem pelo local diariamente.

O trecho vai ligar o cais do Outeirinhos, no bairro Macuco, em Santos, ao distrito Vicente de Carvalho, em Guarujá. Além da passagem de veículos, o túnel contará com uma área de circulação para ciclistas e pedestres. Serão seis vias de pista – três faixas por sentido, sendo uma delas adaptável ao Veículo Leve sobre Trilhos (VLT). As informações são do portal de notícas g1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/lula-enaltece-trabalho-com-tarcisio-mas-diz-que-relacao-nao-e-casamento-e-governador-brinca-ainda-bem/

Lula enaltece trabalho com Tarcísio, mas diz que relação não é “casamento”, e governador brinca: “Ainda bem”

2025-02-28