Economia Conta de luz mantém bandeira verde em março

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2025

Medida é válida para todos os consumidores conectados ao Sistema Interligado Nacional. (Foto: Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em decorrência do volume de chuvas no país e das boas condições dos níveis dos reservatórios das usinas hidrelétricas, a bandeira tarifária das contas de luz no mês de março será verde, informou a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) nessa sexta-feira (28). Com isso, os consumidores de todo o país não terão custo adicional em suas faturas mensais.

A medida é válida para todos os consumidores conectados ao Sistema Interligado Nacional (SIN). Este é o quarto mês consecutivo em que a bandeira verde é acionada.

O período chuvoso mais intenso favorece a geração de energia hidrelétrica, com custo de geração inferior ao de fontes termelétricas — acionada mais frequentemente quando os níveis dos reservatórios estão baixos.

A Aneel, no entanto, reforça que, mesmo que as condições de geração de energia sejam favoráveis, é necessário manter hábitos de consumo consciente para evitar desperdícios e contribuir para a sustentabilidade do setor.

Bandeiras tarifárias

As bandeiras tarifárias funcionam como um sistema de identificação na sua conta de energia elétrica. Elas indicam o custo de geração de energia e o valor adicional que será cobrado, refletindo as condições do fornecimento no momento.

De maneira simples, as bandeiras mostram como está a situação da geração de energia no País — se está mais cara ou mais barata, dependendo das circunstâncias.

Criado pela Aneel, esse sistema tem como objetivo oferecer mais transparência ao consumidor, alertando sobre os custos adicionais que podem impactar a conta de luz. Por exemplo, quando a bandeira está vermelha, significa que o custo de produção de energia aumentou, resultando em uma conta de luz mais cara.

Esse mecanismo ajuda o consumidor a entender melhor o momento econômico do sistema elétrico nacional e como isso reflete em seu consumo diário.

As bandeiras tarifárias são classificadas em quatro cores (verde, amarela, vermelha 1 e vermelha 2), e cada uma delas tem um impacto diferente no valor final da sua conta de luz. Entenda como funciona cada uma delas:

* Bandeira verde: significa que as condições de geração de energia estão favoráveis e não há custos adicionais. Quando sua conta vem com a bandeira verde, isso indica que o custo de geração está baixo, ou seja, você paga o valor normal pela energia consumida.

* Bandeira amarela: neste caso, o custo de geração aumentou um pouco. Embora o aumento não seja tão significativo quanto na bandeira vermelha, o valor da conta pode subir um pouco, indicando que as condições do fornecimento estão mais desafiadoras.

* Bandeira vermelha 1 e vermelha 2: quando a bandeira vermelha aparece, isso significa que o custo de geração de energia está mais alto, devido a condições adversas como períodos de seca ou o uso de termelétricas, que são mais caras. Na bandeira vermelha 2, o custo é ainda maior, refletindo uma situação mais crítica do sistema elétrico. (O Globo)

