Por Redação O Sul | 6 de julho de 2024

Grêmio busca deixar a zona de rebaixamento do Brasileirão. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O Grêmio enfrenta o Juventude neste domingo (7), às 16h, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time gaúcho vem de uma sequência de dois empates e luta para deixar a zona de rebaixamento do torneio nacional.

Para este duelo, o técnico Renato Portaluppi contará com até quatro reforços importantes: Gustavo Martins, Geromel, Villasanti e Dodi, que retornam ao elenco. Essas novidades aumentam as opções do treinador, embora não deva haver mudanças na formação tática da equipe.

No entanto, o time gremista também terá desfalques. O zagueiro Rodrigo Ely está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Além dele, Marchesín, Kannemann, Carballo e JP Galvão não viajaram por escolha técnica.

A provável escalação gremista deve ter Rafael; João Pedro, Geromel, Kannemann e Reinaldo; Villasanti e Pepê; Pavon, Edenilson (Dodi) e Gustavo Nunes; Cristaldo.

O Juventude vem de derrota para o Bahia, em Salvador, e está na 13ª posição, com 16 pontos na tabela. Apesar do retrospecto negativo, o Juventude acredita que o mando de campo pode ser importante para somar pontos no Brasileirão. Para enfrentar o Grêmio, o técnico Roger Machado tem uma dúvida no ataque entre Gilberto e Gabriel Taliari. Nenê deve retornar ao time titular.

Já o time da Serra deve entrar em campo com Gabriel; João Lucas, Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Nenê; Lucas Barbosa, Erick Farias e Gabriel Taliari (Gilberto).

