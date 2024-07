Esporte Inter retorna ao Beira-Rio neste domingo contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2024

Uniforme dos jogadores colorados carregará um patch comemorativo à volta do Inter para casa, inspirado em campanha dos anos 1960 Foto: João Batista Andrade/S.C. Internacional Uniforme dos jogadores colorados carregará um patch comemorativo à volta do Inter para casa, inspirado em campanha dos anos 1960. (Foto: João Batista Andrade/S.C. Internacional) Foto: João Batista Andrade/S.C. Internacional

O Inter receberá o Vasco da Gama, às 18h, neste domingo (7), em partida da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Disputado exatos 70 dias depois do último confronto no Beira-Rio, o duelo com os cariocas representará a volta do Colorado ao estádio, fato que é celebrado pelo clube por meio de diversas ações programadas para o final de semana.

O time carioca está na 14ª posição da tabela do Brasileirão, com 14 pontos, em 14 partidas disputadas. Já a equipe gaúcha, ocupa o 10º lugar, conta com 19 pontos e participou de 12 jogos. O Inter tenta chegar próximo ao G6, enquanto o cruzmaltino quer se afastar cada vez mais do Z4.

O Colorado tinha conseguido uma importante sequência dentro do Campeonato, mas agora já tem três jogos sem vitórias e está mais longe do G6. Por esse motivo, a vitória sobre o Vasco é muito importante. Na rodada passada, o Inter ficou no empate por 1 a 1 com o Fluminense, no Maracanã.

Volta para casa

Neste domingo, o uniforme dos jogadores colorados carregará um patch comemorativo à volta do Inter para casa. Criada pelo artista Gonza Rodríguez, a peça é uma releitura do selo “O Gigante é pra já”, lançado pelo clube na década de 1960, com o objetivo de engajar a torcida nas obras de construção do Beira-Rio na época. Posteriormente, as camisas da partida contra o Vasco serão leiloadas na plataforma Match Worn Shirt.

O Inter convocou seus torcedores e torcedoras a ingressar com antecedência no estádio para prestigiarem solenidade de reconhecimento dos colaboradores que trabalharam para restabelecer o funcionamento da casa colorada. Serão vendidos camisetas, canecas e copos com a identidade visual desenvolvida para o confronto.

2024-07-06