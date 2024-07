Grêmio Grêmio realiza último treino antes de enfrentar o Juventude, em Caxias do Sul, pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2024

Após eliminação do Paraguai na Copa América, Villasanti voltou a treinar com o elenco gremista neste sábado (06) Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA Após eliminação do Paraguai na Copa América, Villasanti voltou a treinar com o elenco gremista na manhã deste sábado (6) (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Na manhã gelada deste sábado (06), no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, o Grêmio fez o segundo e último treinamento antes de enfrentar o Juventude neste domingo (07), às 16h, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, em jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Após vencer o Fluminense e empatar com o Palmeiras como mandante no estádio Centenário, o Tricolor volta à Serra Gaúcha, desta vez como visitante.

Os jogadores entraram no gramado do CT Luiz Carvalho às 10h30min. Antes disso, por aproximadamente 50 minutos, o grupo se reuniu com a comissão técnica na sala de vídeo para estudar questões táticas do time jaconeiro, que ocupa o 13º lugar no Brasileirão.

Após o aquecimento, as primeiras movimentações ficaram por conta da equipe de preparação física sob o comando de Mário Pereira. Foram realizados circuitos de exercícios de arranque, velocidade e impulsão.

Na sequência, o técnico Renato Portaluppi reuniu o time principal para uma conversa no centro de campo e comandou um trabalho tático com foco no posicionamento, saída de bola da defesa e chegada ao ataque. Foram trabalhadas jogadas ofensivas e defensivas de bola parada tanto nos escanteios quanto nas faltas laterais.

O treino terminou com o tradicional recreativo em campo reduzido, com limite de toques na bola e times mesclados. Villasanti, que estava defendendo a seleção paraguaia na Copa América, foi reintegrado ao grupo. Ele trabalhou normalmente na manhã de hoje e fica à disposição da comissão técnica para atuar contra o Juventude.

Como habitualmente vem ocorrendo, Renato pediu a participação de jogadores das categorias de base do Grêmio. No treino deste sábado, estiveram presentes Vitor Ramon, Murilo, Bernardo, Enzo, Danillo, Smiley, Jefferson, Isaac, Arthur Aguiar e Sérgio.

